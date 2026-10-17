Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Après la troisième défaite : les supporters d'Al Ahly lancent une campagne pour le limogeage de Yaisle de Newcastle

M. Jaissle
Newcastle vs Aston Villa
Newcastle
Aston Villa
Premier League
Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Saudi Pro League
Allemagne
Angleterre
Arabie saoudite

L'entraîneur allemand en danger

Les supporters d'Al Ahli ont lancé une campagne pour réclamer le limogeage de l'ancien entraîneur de leur équipe, l'Allemand Matthias Jaissle, actuel entraîneur de Newcastle United, après la défaite face à Aston Villa.

Newcastle s'est en effet incliné 1-0 face à Aston Villa, ce samedi, à St James' Park, lors de la septième journée de Premier League.

Il s'agit de la troisième défaite des Magpies cette saison en championnat d'Angleterre, ce qui fait reculer l'équipe à la onzième place du classement, avec seulement 8 points.

Après le coup de sifflet final, les supporters d'Al Ahli ont lancé un hashtag appelant au départ de Jaissle du banc de Newcastle United, sur fond des mauvais résultats que traverse actuellement le club.

Cette réaction des supporters d'Al Ahli intervient après que l'entraîneur allemand a quitté l'équipe moins de deux semaines avant le début de la saison, pour prendre les rênes de Newcastle, faute d'accord sur la prolongation de son contrat.

Jaissle a vécu trois années historiques à Al Ahli, depuis son arrivée à l'été 2023, puisqu'il a conduit l'équipe à deux sacres en Ligue des champions d'Asie Élite, en plus d'une victoire en Supercoupe d'Arabie saoudite après neuf ans d'attente.

Il convient de rappeler qu'Al Ahli traverse une période d'instabilité depuis le départ de Jaissle, l'entraîneur néerlandais Marino Pusic n'étant pas parvenu à hisser l'équipe à son meilleur niveau jusqu'à présent.

Al Ahli occupe la sixième place du classement du championnat saoudien avec 15 points, récoltés grâce à 5 victoires et 3 défaites, soit 7 points de retard sur Al Qadisiya, leader, qui compte un match de plus.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google