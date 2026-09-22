Après la trêve internationale : un joueur du Real Madrid face à un moment qui pourrait tout changer

Tous les regards se tournent, au sein du Real Madrid, vers Vinicius Junior, dans un contexte de polémique grandissante autour de son niveau depuis le début de la saison, qui a atteint son paroxysme lors du derby de Madrid face à l'Atlético, après que le joueur a livré une prestation décevante dans la défaite de son équipe sur le score de 2-1 au stade Metropolitano.

Cette défaite a soulevé des interrogations quant à l'avenir de Vinicius dans le onze de départ, en particulier à l'approche de la trêve internationale, et avec la présence de Diomande parmi les options capables de lui disputer sa place.

Selon la radio « Cadena SER », plusieurs coéquipiers de Vinicius s'attendaient à son départ du Real Madrid lors du mercato estival, dans un contexte d'enlisement des négociations autour de la prolongation de son contrat, mais aussi en raison de l'intérêt d'Arsenal pour le recruter et le présenter comme l'une des plus grandes stars de la Premier League.

La radio a précisé que les coéquipiers du joueur étaient convaincus que son transfert à Arsenal se ferait, mais l'opération n'a finalement pas abouti.

D'après le rapport, la conviction règne au sein du vestiaire du Real Madrid selon laquelle Vinicius n'a certes pas quitté le club dans les faits, mais s'en est éloigné sur le plan mental.

Et bien que ses coéquipiers continuent de l'estimer au sein de l'équipe, la baisse de son niveau sur le terrain accroît la pression qui l'entoure, d'autant plus qu'il lui est difficile de regagner la confiance des supporters du Santiago Bernabéu, qui attendent de lui un rendement à la hauteur de son statut et du rôle qu'il a joué avec le club au cours des dernières années.

À l'approche de la trêve internationale, les regards se tournent vers la décision que prendra José Mourinho au sujet de Vinicius, dans un contexte de concurrence attendue pour sa place. Dès lors, le retour de l'ailier brésilien dans le onze de départ deviendra l'un des dossiers les plus suivis à la reprise des compétitions.