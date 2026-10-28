La Liga et la Fédération espagnole de football ont annoncé l'observation d'une minute de silence avant le coup d'envoi de toutes les rencontres de la 11e journée du Championnat d'Espagne et de la 12e journée de deuxième division, en hommage à la mémoire des victimes de la tragique collision entre deux trains dans la province de Tolède.

Selon ce qu'a rapporté le journal «Marca», les deux institutions ont confirmé leur accord sur cette démarche, tout en présentant leurs condoléances aux familles et aux proches des victimes et en exprimant leur solidarité avec toutes les personnes touchées par l'accident.

Des matches de la Coupe du Roi reportés

La Fédération espagnole de football avait annoncé plus tôt le report des 24 rencontres prévues dans le cadre du premier tour de la Coupe du Roi, qui devaient se disputer mercredi, en raison de l'accident.

La collision s'est produite mercredi matin sur la ligne ferroviaire reliant Madrid à l'Andalousie, dans la province de Tolède, après qu'un train de la compagnie « Iryo » a percuté un train à grande vitesse de type « AVE ».

Selon le dernier bilan rapporté par le rapport, l'accident a fait 68 morts, dans un climat de tristesse et de solidarité avec les familles des victimes et les blessés.