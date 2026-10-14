Après la suspension de Vinicius : la Fédération espagnole annonce une bonne nouvelle au Real Madrid

Le comité de compétition de la Fédération espagnole de football a décidé d'annuler le carton jaune reçu par le Français Ibrahima Konaté, défenseur du Real Madrid, lors de la rencontre face à Villarreal, après avoir accepté le recours déposé par le club madrilène. Le joueur échappe ainsi à tout risque de suspension avant le Clasico attendu face au Barça.

Konaté avait atteint les quatre cartons jaunes cette saison, ce qui le plaçait sous la menace d'un forfait pour la rencontre contre Barcelone, en cas de nouvel avertissement lors du prochain match du Real Madrid face à Séville, prévu dimanche.

Après la décision d'annulation, le compteur du défenseur français est redescendu à trois cartons jaunes, rendant sa situation disciplinaire bien plus sereine avant le choc à venir.

Le comité de compétition dévoile les raisons de sa décision

Selon le journal « Marca », le comité a expliqué que Konaté avait reçu son carton jaune à la 81e minute du match contre Villarreal, l'arbitre ayant estimé qu'il avait fait tomber un joueur adverse lors d'un duel pour le ballon, interrompant ainsi une action prometteuse.

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Mais le comité de compétition, après avoir examiné les contestations du Real Madrid et les séquences vidéo fournies par le club à l'appui de sa position, a conclu à l'existence d'une erreur matérielle évidente dans la description des faits ayant conduit à l'avertissement du joueur.

Les motifs de la décision précisent que l'examen des images a montré l'absence de tout contact entre Konaté et le joueur adverse, ce qui contredit le fondement sur lequel l'arbitre s'est appuyé pour brandir le carton jaune.

Sur cette base, le comité a décidé d'accepter le recours du Real Madrid et d'annuler l'avertissement, une décision qui permet au défenseur français de disputer la rencontre face à Séville sans craindre de manquer le Clasico pour cumul de cartons.

Cette décision intervient au moment où le comité a annoncé la suspension de Vinicius Junior, la star du Real Madrid, pour quatre matches, ce qui signifie qu'il sera absent du Clasico.