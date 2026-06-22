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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Après la surprise face à l’Espagne… Que s’est-il passé entre Donis et les joueurs de l’équipe nationale saoudienne ?

G. Donis
Espagne vs Arabie saoudite
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É.-U.
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L'entraîneur grec s'accroche à un dernier espoir

Selon un reportage médiatique, le sélectionneur grec Georgios Donis a tenu une réunion stratégique avec les joueurs des « Verts » après la lourde défaite 0-4 concédée face à l’Espagne lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Cette défaite cuisante face aux « Matadors » espagnols repousse le moment décisif du parcours saoudien à la dernière journée, où l’équipe affrontera le Cap-Vert.

Selon la chaîne « Al-Arabiya », le technicien hellène a réuni son groupe dans le vestiaire immédiatement après la rencontre afin de préserver la confiance des siens malgré l’ampleur du revers.

L’entraîneur grec a rappelé à ses joueurs que cette défaite ne devait pas entamer leur confiance, insistant sur le fait que l’équipe conservait de réelles chances d’atteindre son objectif dans la compétition.

Il a également rappelé qu’il bâtissait un groupe destiné à servir la sélection saoudienne pour les années à venir, ajoutant que les joueurs actuels en constituaient le noyau dur et que sa confiance en eux demeurait intacte.

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Il leur a également demandé de garder leur sang-froid et d’ignorer les critiques post-match, assurant qu’ils avaient encore les moyens de rebondir lors de la prochaine sortie.

Il a par ailleurs indiqué que son staff technique avait déjà entamé la préparation du match décisif face au Cap-Vert, en élaborant un plan spécifique pour corriger les erreurs commises contre l’Espagne.

Les coéquipiers doivent désormais digérer cette défaite et retrouver leur équilibre au plus vite, car la rencontre face au Cap-Vert s’annonce déterminante pour les espoirs de qualification des « Verts » au tour suivant de la Coupe du monde 2026.

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