Le club d'Al-Nassr a réussi à décrocher sa première victoire lors de son stage à l'étranger, avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027, aux dépens d'une équipe de troisième division.

Al-Nassr s'est imposé face à Mérida, qui évolue en troisième division espagnole, sur le score de 2-0, lors du deuxième match amical de l'équipe pendant son stage à l'étranger dans la capitale portugaise, Lisbonne.

Mohamed Maran a ouvert le score pour la formation saoudienne à la 11e minute de la rencontre, avant que Haroun Camara n'ajoute le deuxième but à la 58e minute.

L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a débuté la rencontre avec seulement 3 joueurs étrangers, à savoir les Brésiliens Bento et Angelo, ainsi que le défenseur français Mohamed Simakan, avant de faire entrer l'autre Brésilien, Wesley, et l'Irakien Haidar Abdelkarim en seconde période.

Cette victoire est la première de l'équipe de l'entraîneur australien lors de son stage à l'étranger au Portugal, après avoir subi une défaite surprise lors du premier match amical, face à l'équipe réserve du Benfica, sur le score de 1-2.

À noter que le Portugais Jorge Jesus, ancien entraîneur d'Al-Nassr, s'est rendu au stage de l'équipe avant le match, et a salué les joueurs ainsi que le nouvel entraîneur Ange Postecoglou.