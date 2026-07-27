Selon ces informations, l’ailier droit de 23 ans Bakayoko est la cible prioritaire des Aigles noirs, qui cherchent des solutions pour rester au niveau de leurs rivaux locaux, Galatasaray et Fenerbahçe, dans la lutte en Süper Lig.

Un éventuel accord pourrait toutefois représenter un lourd défi financier pour les Turcs. À Istanbul, on s’attend à une demande de transfert nettement supérieure à 20 millions d’euros. Leipzig avait recruté ce gaucher l’an dernier seulement en provenance du PSV Eindhoven pour 18 millions d’euros et l’a lié au club jusqu’en 2030.

L’offensive en direction de la Bundesliga s’inscrit en outre visiblement dans le cadre d’une réorientation sur le marché des transferts. Auparavant, c’était surtout la cour faite à Salah qui dominait les gros titres autour du club. L’ancien joueur de Liverpool, actuellement sans club, était bien en négociations avec Besiktas, mais tout indique pour le moment que ce transfert de renom ne se concrétisera pas.

Getty Images

Mercato : qui intéresse actuellement Besiktas ?

En plus de ses efforts dans le secteur offensif, la direction de Besiktas recherche parallèlement avec insistance un renfort pour la défense. En tête de la liste des souhaits figure actuellement Leo Pereira, de Flamengo Rio de Janeiro. Si le quadruple international brésilien devait toutefois décider de ne pas rejoindre le Bosphore, deux alternatives figurent sur les tablettes des Turcs.

Outre Chabot de Stuttgart, qui joue un rôle majeur chez les Souabes sous les ordres de l’entraîneur Sebastian Hoeneß et reste sous contrat jusqu’en 2028, Igor Julio de Brighton & Hove Albion est également une piste.

Le Brésilien de 28 ans est actuellement aussi courtisé avec insistance par Schalke 04, mais les Gelsenkirchen n’ont jusqu’ici pas réussi à trouver d’avancée dans les discussions avec les Seagulls. Avec le PAOK Salonique également dans la course, la concurrence venue d’Istanbul pourrait désormais définitivement faire capoter les plans de transfert de Schalke.