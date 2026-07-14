Après la signature d'Amota par l'Al-Ahly, un entraîneur marocain ferme la porte à Zamalek

Jamal Al-Salamy, l’ex-sélectionneur de la Jordanie, a fermé la porte au Zamalek après avoir quitté les Nashama suite à leur élimination précoce de la Coupe du monde 2026.

Il avait certes conduit les Jordaniens à leur première phase finale de Coupe du monde, mais trois défaites au premier tour – contre l’Autriche, l’Algérie et l’Argentine – avaient précipité l’élimination de son équipe.

De son côté, le prince Ali bin Al-Hussein, président de la Fédération jordanienne de football et vice-président de la FIFA, a officialisé le départ du technicien, tout en saluant son travail et sa contribution à cette qualification historique.

Selon le site marocain « Le 360 », le Zamalek avait entamé des négociations avec El-Salamy ces derniers jours, mais l’entraîneur a décliné l’offre.

Selon la même source, sa décision est intervenue après avoir examiné l’offre des dirigeants du club égyptien, avant qu’il ne choisisse de ne pas s’engager dans l’aventure du championnat égyptien pour le moment.

Le club égyptien cherche toujours un successeur à Moutaz Jamal, avec qui il a été sacré champion la saison passée.

Le club égyptien souhaitait ainsi emboîter le pas à son rival Al-Ahly, qui a récemment recruté un technicien marocain.

De son côté, Al-Ahly a recruté Hussein Ammouta pour mener l’équipe rouge la saison prochaine, avec l’objectif de reconquérir des titres aussi bien sur le plan national qu’africain.