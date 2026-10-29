L'Union des associations européennes de football (UEFA) a infligé une nouvelle amende financière à la sélection espagnole, en raison du retard au coup d'envoi de son match face à l'Angleterre en Ligue des nations, l'Espagne écopant ainsi d'une sanction supplémentaire quelques semaines après l'amende infligée par la Fédération internationale de football (FIFA) sur fond des événements survenus lors du match amical contre l'Égypte.

La Fédération internationale de football (FIFA) avait décidé précédemment de sanctionner la sélection espagnole en raison de l'incident du match contre l'Égypte, en l'obligeant à disputer son prochain match amical international dans un stade partiellement fermé, en plus d'une amende financière de 20 000 dollars.

Lors de ce match, qui s'était soldé par un match nul vierge en mars dernier, un groupe de supporters de la sélection espagnole avait scandé des chants anti-musulmans, tels que « Celui qui ne saute pas est musulman ».

Quant à la nouvelle infraction, elle est survenue lors de la rencontre entre l'Espagne et l'Angleterre, disputée en septembre dernier au stade de Wembley, dans le cadre de la première journée de la phase qualificative pour la Ligue des nations.

Selon la décision émanant de l'instance disciplinaire de l'UEFA, la sélection espagnole a été sanctionnée en raison du « retard au coup d'envoi du match », sur la base de l'article 11, paragraphe 2, alinéa « y », du règlement disciplinaire de la fédération, assortie d'une amende financière de 10 000 euros, selon ce qu'a publié le journal « Mundo Deportivo ».

Cette sanction intervient au moment où la Fédération espagnole étudie la possibilité de faire appel de l'amende précédente infligée par la FIFA en raison de ce qui s'est passé lors du match amical contre l'Égypte.

La France, Zidane et le Portugal dans le viseur des sanctions

La sélection espagnole n'a pas été la seule à être frappée par une sanction en raison du retard au coup d'envoi des matchs, puisque les décisions ont également concerné les sélections de la France et du Portugal, avec des amendes financières et des mesures prises à l'encontre de leurs sélectionneurs.

L'UEFA a infligé une amende de 10 000 euros à la sélection française, en raison du retard au coup d'envoi de sa rencontre face à la Turquie le 25 septembre dernier, qui s'était soldée par une victoire de la France sur le score d'un but à zéro inscrit par Kylian Mbappé.

L'Union européenne a également adressé un avertissement à Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, sur fond de cet incident.

Quant à la sélection portugaise, elle a écopé d'une amende financière de 20 000 euros pour mauvaise conduite lors de son match face à la Norvège le 27 septembre dernier, qui s'était soldé par une victoire sur le score de 2-1.

Les sanctions ont inclus un avertissement adressé au sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, en raison du retard au coup d'envoi du match, dans le cadre des mesures disciplinaires prises par l'UEFA à l'encontre des trois sélections.