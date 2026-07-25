Les blessures ont continué de frapper les joueurs d'Al-Ittihad lors de leur stage à l'étranger, dans la ville espagnole de Marbella, où elles ne se sont pas limitées à la lourde blessure dont a été victime Hamed Al-Ghamdi.

Al-Ittihad a annoncé ce samedi que son milieu de terrain Hamed Al-Ghamdi souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, survenue lors de la victoire 3-2 contre le club sud-africain d'Orlando Pirates, mardi dernier.

Peu de temps après, le club saoudien a annoncé, sur son compte officiel sur le réseau social « X », que trois autres joueurs ont subi diverses blessures, les privant du match amical contre le club espagnol de Las Palmas, ce samedi.

La liste des blessés comprend l'attaquant nigérian George Ilenikhena, qui souffre d'une inflammation aiguë des amygdales accompagnée d'une forte fièvre, et qui fait l'objet d'un suivi du staff médical en vue de son retour aux entraînements collectifs.

Le latéral droit Mohanned Al-Shanqiti souffre quant à lui de douleurs au genou droit, apparues à l'issue de la séance d'entraînement matinale de ce samedi, et suit lui aussi un programme de soins sous la supervision du staff médical.

Le troisième blessé est le milieu de terrain Mohammed Falata, qui souffre de douleurs au bas-ventre et poursuit son programme de réadaptation individuel avant de retrouver les entraînements collectifs au cours de la prochaine période.

À noter qu'Al-Ittihad disputera un dernier match amical lors de son stage dans la ville espagnole de Marbella, après la rencontre face à Las Palmas, et ce sera contre le Real Majorque, le 30 juillet, avant de rentrer à Djeddah.

Le premier match officiel du club saoudien pour la nouvelle saison se déroulera face au club émirati d'Al-Jazira, lors du barrage qualificatif pour la Ligue des champions d'Asie Elite, le 11 août prochain.