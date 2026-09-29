Entre la sérénité espagnole et l'ambition marocaine, tous les regards se tournent vers une nouvelle bataille autour de l'un des enjeux les plus importants de la Coupe du monde 2030 : la finale. Et alors que l'Espagne avance avec confiance pour conserver la finale sur son territoire, le Maroc continue de faire fortement pression pour tirer des gains plus importants du dossier commun, dans un contexte de nouveau scénario susceptible de redessiner la carte du tournoi.

La Fédération espagnole de football poursuit ses démarches pour garantir la tenue de la finale en Espagne, en s'appuyant sur le statut sportif et logistique du pays en tant qu'acteur principal de l'organisation du Mondial 2030, aux côtés de son partenariat avec le Portugal. L'identité du stade qui accueillera la finale n'est toujours pas officiellement tranchée, les villes de Madrid et de Barcelone demeurant parmi les principales options envisagées.

Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, a déclaré : « La finale doit se disputer en Espagne, il n'y a pas d'autre option. Nous sommes une superpuissance et un leader mondial en tout, mais la plus grande joie serait de disputer la finale en Espagne », affirmant que son pays ne voit aucune raison de douter de sa légitimité à accueillir le match le plus important du tournoi.

En face, le Maroc ne semble pas prêt à céder facilement. Fouzi Lekjaa mène de puissantes démarches pour renforcer la position de son pays au sein du dossier de candidature, avec une orientation claire vers Casablanca comme l'un des axes majeurs du tournoi. Le Maroc travaille à la construction d'un stade géant pouvant accueillir près de 115 000 spectateurs, une initiative qui reflète son ambition d'accueillir l'un des matchs les plus importants du Mondial, et peut-être la finale elle-même.









Un match d'ouverture marocain et une finale espagnole ?

Au cœur de ce bras de fer, un scénario émerge qui pourrait constituer un compromis : « la tenue du match d'ouverture au Maroc, tandis que la finale se disputerait en Espagne », selon ce qu'a rapporté le journal espagnol Marca.

Cette proposition pourrait offrir au Maroc une présence de premier plan lors de l'ouverture du tournoi, tout en permettant à l'Espagne de conserver l'affiche la plus importante, mais elle soulève en même temps des questions sur la forme de la participation des trois pays d'Amérique du Sud, qui ont rejoint le dossier pour célébrer le centenaire de la première édition de la Coupe du monde.

Et tandis que les négociations se poursuivent en coulisses, l'Espagne semble déterminée à trancher le dossier de la finale en sa faveur, alors que le Maroc continue de faire pression pour arracher le maximum de gains possible du Mondial 2030.

À l'approche des élections de la FIFA et avec la complexité de certains calculs au sein de l'Union européenne, le sort de la finale de la Coupe du monde 2030 reste ouvert à plus d'une hypothèse, dans l'attente du dernier mot.