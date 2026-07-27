La Ligue professionnelle saoudienne a validé l'augmentation du nombre de joueurs étrangers dans l'effectif de l'équipe première, le portant à 10 joueurs sur un total de 25, et ce dès la nouvelle saison de la Saudi Pro League (Roshn), à l'issue de la réunion de coordination tenue par la Ligue avec les représentants des clubs dimanche dernier.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a révélé que le nouveau règlement interdira au joueur étranger inscrit dans l'effectif d'une équipe des moins de 21 ans et participant à la ligue d'élite « Joy » de disputer des matchs avec l'équipe première en Saudi Pro League (Roshn).

Le journal a précisé que la Ligue a informé les clubs qu'elle dévoilerait au cours des deux prochains jours le mécanisme détaillé encadrant la participation des joueurs étrangers inscrits au sein des équipes des moins de 21 ans dans les deux compétitions que sont la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et la Supercoupe saoudienne.

Le règlement de la saison dernière autorisait tout joueur étranger à participer à la Coupe du Roi et à la Supercoupe, qu'il soit inscrit dans l'effectif de l'équipe première ou dans celui d'une équipe des moins de 21 ans, à condition que le nombre d'étrangers participant à la rencontre ne dépasse pas 10 joueurs, conformément à l'article (5/1) relatif à l'éligibilité à la participation.

Rappelons qu'Al-Hazm avait remporté le titre de la ligue d'élite « Joy » la saison dernière, après sa victoire sur Al-Fateh sur le score de 3-1 lors de la finale disputée à Al-Ahsa le 23 mai dernier.