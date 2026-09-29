Le journal « The Athletic » a créé une nouvelle surprise au sujet des sanctions attendues contre Manchester City, après avoir révélé précédemment la condamnation du club dans la majorité des accusations portées contre lui par la Premier League anglaise. Il revient désormais mettre en lumière le sort des titres remportés par l'équipe durant les années concernées par l'affaire.

Le journal a précisé, dans un article du journaliste Oliver Kay, que les supporters et les joueurs de Stoke City, Sunderland et Watford ont commencé à se demander si leurs clubs pourraient obtenir des titres de manière rétroactive, après que Stoke a perdu face à Manchester City en finale de la FA Cup en 2011, Sunderland en finale de la Coupe de la Ligue anglaise en 2014, et Watford en finale de la FA Cup en 2019.

Mais l'article comportait une surprise évidente, Kay ayant affirmé que « très peu de personnes au sein des cercles de la Premier League anglaise s'attendent à un retrait et à une redistribution des titres ».

Il a ajouté que la perception dominante depuis le début de l'affaire était que les sanctions, en cas de condamnation avérée de Manchester City, seraient tournées vers l'avenir plutôt que rétroactives, ce qui signifie que le retrait des titres glanés par l'équipe au cours des années passées et leur réattribution à d'autres clubs ne semble pas être le scénario attendu actuellement.

Ces données interviennent quelques jours seulement après que « The Athletic » a révélé le résultat de l'affaire, le journal ayant été le premier à publier que la commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable d'un grand nombre des infractions dont il était accusé par la Premier League anglaise.

Malgré cela, Oliver Kay a insisté sur le fait que les sanctions attendues contre Manchester City doivent être lourdes, s'interrogeant sur l'utilité d'un processus qui a duré de longues années s'il devait se conclure par une sanction disproportionnée par rapport à l'ampleur de l'affaire.

L'article a souligné que l'affaire a déjà soulevé d'immenses questions sur l'intégrité de la Premier League anglaise au cours des dernières années, en particulier après que la commission a conclu à la condamnation de Manchester City pour plus de 100 infractions.

Kay estime que la Premier League anglaise s'est placée en confrontation directe avec l'un des plus grands clubs de la compétition, après avoir mené cette longue bataille juridique, ce qui confère à la sanction finale attendue une grande importance pour l'image de la compétition et sa crédibilité.

Malgré l'état d'attente parmi les supporters des clubs ayant perdu face à Manchester City lors des finales, ce qu'a révélé l'article de « The Athletic » indique que la réécriture de l'histoire de la compétition n'est pas la voie la plus probable.

Ainsi, l'affaire pourrait se conclure par de lourdes sanctions contre Manchester City sans nécessairement conduire à priver l'équipe des titres qu'elle a remportés lors des saisons passées, la forme finale de la sanction et les conséquences qui en découleront restant liées à la décision qui sera rendue lors de la prochaine étape.











