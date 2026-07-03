Le gardien allemand Marc-André ter Stegen va enfin pouvoir s’engager avec l’Ajax Amsterdam. Le principal obstacle, à savoir la répartition de son salaire annuel de 20 millions d’euros, a été levé.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, le FC Barcelone a trouvé un accord de principe avec l’entourage du gardien allemand : Ter Stegen rejoindrait l’Ajax sous forme de prêt d’une saison, jusqu’en juin 2027, le club néerlandais prenant en charge la majeure partie de son salaire annuel.

Selon Sky Sports, l’accord d’un an ne comportera pas d’option d’achat en faveur du club amstellodamois. Il ne reste plus qu’à finaliser les derniers détails entre les deux clubs. À moins d’un imprévu de dernière minute, le gardien allemand effectuera les examens médicaux de rigueur à Amsterdam en vue d’une officialisation attendue la semaine prochaine.

L’aspect sportif a été déterminant : la présence de l’entraîneur espagnol Michel, déjà à la tête de l’Ajax, a facilité l’opération. La saison dernière, Michel avait déjà encadré Ter Stegen lors de son prêt au FC Gérone.

L’entraîneur espagnol souhaite à nouveau s’appuyer sur le gardien allemand dans son nouveau projet aux Pays-Bas et lui promet sans réserve le poste de titulaire, une garantie qui lui faisait défaut au Barça.

Le gardien allemand a entamé ces discussions en connaissance de cause : au Camp Nou, le jeune Juan García s’est imposé comme le numéro un et un pilier de l’équipe d’Hans Flick après une saison exceptionnelle.

Malgré deux années restantes au Barça, le gardien a choisi ce prêt pour garantir un statut de titulaire. Il est actuellement à Barcelone pour régler les dernières formalités, puis s’envolera aussitôt vers Amsterdam afin de s’intégrer immédiatement aux entraînements collectifs de l’Ajax dès l’officialisation.