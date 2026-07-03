Après la rencontre, une bombe éclate : le sélectionneur national aurait rendu Mahrez fou de rage, poussant l’attaquant à quitter immédiatement l’équipe d’Algérie

D'après le journaliste algérien Dean Ammi, ancien collaborateur de la BBC, une vive tension a agité le vestiaire algérien après la défaite concédée face à la Suisse vendredi matin.

Dès la dixième minute, Breel Embolo a ouvert le score pour la Suisse, concluant une action initiée par Johan Manzambi sur le côté.

En début de seconde période, Dan Ndoye a scellé le sort de la rencontre dès la 46^e minute d’une frappe puissante des vingt mètres.

Les Algériens n’ont guère eu l’occasion de répondre. À l’issue de la rencontre, Riyad Mahrez a manifesté son courroux envers le sélectionneur Vladimir Petković. L’entraîneur d’origine suisse a en effet été vu en train d’embrasser les joueurs suisses après le coup de sifflet final.

Selon Mahrez, Petkovic, qui a dirigé la sélection suisse de 2014 à 2021, se montrait trop jovial avec les joueurs adverses.

Dans les vestiaires, l’attaquant a alors violemment pris à partie le sélectionneur avant d’annoncer immédiatement sa retraite internationale.