Après la rencontre Pays-Bas - Suède, Koeman a eu une « très longue discussion » avec un joueur de l’équipe nationale néerlandaise

Selon le journaliste de la NOS Jeroen Stekelenburg, le sélectionneur Ronald Koeman a longuement échangé avec Donyell Malen lors de l’entraînement des Pays-Bas dimanche.

Sur NPO 1, la NOS a diffusé, entre les rencontres Espagne-Arabie saoudite (4-0) et Belgique-Iran, un reportage consacré à la sélection néerlandaise, victorieuse 5-1 samedi face à la Suède.

Le reportage était consacré dans un premier temps à Crysencio Summerville, légèrement touché à l’épaule après la rencontre face aux Scandinaves.

Selon le journaliste, Koeman a eu « une très longue conversation » avec l’attaquant de l’AS Rome à l’issue de la séance.

Le contenu exact de cet entretien n’a pas été précisé. Samedi soir, en direct du studio de la NOS, il avait déjà été suggéré que Malen pourrait perdre sa place de titulaire.

Titularisé à deux reprises dans ce Mondial, l’attaquant n’a pas encore convaincu, contrairement à Cody Gakpo, Summerville et Brian Brobbey.