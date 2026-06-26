Après la rencontre face à la Tunisie, trois marqueurs historiques émergent pour la Coupe du monde 2026

La star néerlandaise Jan Paul van Heek a établi trois records sans précédent lors de la Coupe du monde 2026.

Il s'est particulièrement illustré vendredi matin lors de la rencontre face à la Tunisie, qui concluait la phase de groupes et s'est achevée sur une victoire 3-1 des Pays-Bas.

Il a concrétisé son influence en inscrivant le troisième but à la 62^e minute.

Selon Squawka, le Néerlandais a touché le ballon à 145 reprises, record absolu d’un seul match dans cette Coupe du monde 2026.

Elle précise : « Van Heekie a réussi 130 passes sur 134 tentatives, soit le plus grand nombre de passes réussies par un joueur lors d’un seul match de cette Coupe du monde. »

Il a également délivré 39 passes dans le dernier tiers offensif, un nouveau sommet pour un seul match dans cette Coupe du monde.

Jan-Paul Van Heeky n’a pas seulement brillé par ses chiffres : il a aussi marqué son premier but international sous les couleurs de son pays.