Après la remontada de la Belgique, la star marocaine raille l’entraîneur du Sénégal

La star marocaine a raillé Babi Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, après l’élimination de l’équipe africaine en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique, mercredi dernier.

La Belgique s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire dramatique contre le Sénégal (3-2), mercredi soir au stade de Seattle, aux États-Unis, lors des seizièmes de finale de la compétition.

La rencontre a été poussée jusqu’en prolongation, où les Diables Rouges ont arraché la qualification grâce à un penalty obtenu et transformé par Youri Tielemans à la 120^e+5 minute.

Le journal « AS » a relayé une story publiée sur le compte Instagram du joueur des Pyramids Mohamed El-Shebi. Celle-ci montrait une photo de Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, accompagnée de la légende « Va donc pleurer maintenant », agrémentée d’un emoji « rire aux larmes ».

Le défenseur, qui figurait sur la liste préliminaire des Lions de l’Atlas pour le Mondial 2026 et avait pris part au stage au complexe Mohammed VI de Salé avant d’être finalement écarté, a donc choisi les réseaux sociaux pour exprimer son sentiment.

La nouvelle s’est propagée à la vitesse de l’éclair, relayée notamment par le site français « Foot Mercato », qui a rappelé que cet épisode intervenait après la finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations entre les deux sélections.