Après la reconnaissance de son erreur par l'arbitre : la suspension de la surprise de la Bundesliga annulée avant le choc face au Bayern Munich

Vincent Wagner, l'entraîneur d'Elversberg, sera présent sur le banc de touche lors de la rencontre attendue face au Bayern Munich, dimanche prochain, pour la troisième journée de Bundesliga, après que le tribunal sportif de la Fédération allemande de football a annulé sa suspension.

La sanction a été levée à l'encontre de ce technicien âgé de 40 ans, qui avait été expulsé lors de la victoire d'Elversberg contre le Borussia Mönchengladbach, en deuxième journée de la compétition.

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Le club d'Elversberg avait contesté la décision, mais le tribunal sportif de la Fédération allemande a rejeté l'appel en première instance, avant que la situation ne change à la suite du dépôt d'un second appel.

« Une exception absolue »

Le tribunal sportif, présidé par Stefan Oberholz, a annulé la décision précédente lors d'une audience orale, permettant ainsi à Wagner de diriger son équipe depuis le banc de touche face au Bayern Munich.

Oberholz a déclaré : « L'expulsion prononcée à l'encontre de Vincent Wagner est annulée, et la suspension automatique tombe. » Il a ajouté que la décision représentait « une exception absolue », précisant qu'elle n'avait été possible que parce que l'arbitre avait reconnu son erreur dans cette action.

De son côté, l'arbitre Martin Petersen, qui a participé à l'audience par visioconférence, a déclaré : « Par la suite, j'ai eu le sentiment que ma réaction avait été inappropriée. Je ne prendrais plus cette décision. J'ai peut-être été trop sensible et j'ai mal interprété la situation. »

En revanche, Wagner a commenté la décision en ces termes : « Je suis heureux que justice ait été rendue », comme l'a rapporté le journal allemand « Bild ».

Elversberg, tout juste promu dans l'élite, accueille le Bayern Munich dimanche, après avoir décroché deux victoires surprises lors de ses deux premiers matches face au Bayer Leverkusen (3-2) et à Gladbach (4-3).

La raison de l'expulsion

Wagner avait reçu un deuxième carton jaune, puis un rouge, durant la première mi-temps de la rencontre entre Elversberg et Gladbach, alors que le score indiquait un avantage de ces derniers (2-1).

Le deuxième but de Gladbach avait été précédé d'une erreur manifeste du corps arbitral lors de l'exécution d'une touche, après que Tim Kleindienst a effectué la remise en jeu rapidement, transformant ainsi l'attaque en but. Wagner avait alors reçu un carton jaune, après s'être tenu à environ un mètre à l'intérieur de la pelouse.

À la fin de la première mi-temps, l'entraîneur a reçu le deuxième carton jaune qui a entraîné son expulsion, après s'être dirigé calmement vers le corps arbitral, une action que l'arbitre Petersen avait, dans un premier temps, considérée comme ayant dépassé les limites acceptables.

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