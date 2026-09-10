Après la recommandation de Mourinho et les rumeurs de Chelsea : le Real Madrid récompense sa star avec un nouveau contrat

Le Real Madrid s'apprête à prolonger le contrat de son joueur turc Arda Güler, une démarche visant à récompenser sa progression remarquable ces derniers temps, à lui offrir un contrat à la hauteur de son statut actuel au sein de l'équipe et à assurer son maintien avec le club merengue pour de longues années.

Selon ce qu'a rapporté le journal « AS » ce jeudi, les deux parties sont parvenues à un accord complet concernant le nouveau contrat, qui devrait s'étendre jusqu'en 2031, avec une augmentation de salaire du joueur, l'accord entrant en vigueur à partir du début de la saison en cours.

Le Real Madrid augmente le salaire de Güler

Les dirigeants du Real Madrid souhaitent récompenser Güler pour ce qu'il a apporté depuis son arrivée au club à l'été 2023, après qu'il est progressivement passé du statut de jeune joueur de 18 ans ayant besoin de temps pour s'adapter à celui d'élément important dans les plans de l'équipe.

Lors de son arrivée au Real Madrid, Güler avait signé un contrat courant jusqu'au 30 juin 2029, mais le club estime que sa situation actuelle a considérablement changé et que son contrat financier ne reflète plus son rôle et son importance au sein du groupe.

Mourinho lui accorde un rôle plus important

Ces derniers temps, Güler est devenu presque un joueur incontournable dans les plans de l'entraîneur José Mourinho, qui préfère l'utiliser dans un poste plus proche de la surface de réparation adverse, plutôt que de compter sur lui comme milieu de terrain central.

Mourinho estime que les qualités offensives de Güler peuvent lui donner un plus grand impact à proximité du but adverse, ce que l'entraîneur a transmis à la direction du club, dans un climat de satisfaction au sein du Real Madrid quant au niveau du joueur, ainsi qu'à son engagement, son travail et sa progression.

En revanche, il semble que le poste de milieu de terrain central sera davantage associé à des noms tels que Bernardo Silva, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni.

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Des informations sur l'intérêt de Chelsea

La démarche du Real Madrid vise peut-être à protéger Güler des convoitises des clubs de Premier League anglaise, à leur tête Chelsea.

Des rapports de presse ont indiqué que l'entraîneur espagnol Xabi Alonso, qui avait déjà dirigé Güler et lui avait donné l'occasion de faire ses débuts avec le Real Madrid, envisage de présenter une offre financière importante pour recruter la jeune star turque lors du mercato hivernal, en janvier prochain.

Les chiffres de Güler

Les chiffres de Güler la saison dernière reflètent l'ampleur de la progression connue par le joueur, après avoir disputé 51 matchs, au cours desquels il a inscrit 6 buts et délivré 14 passes décisives.

Son impact n'a pas diminué en ce début de saison, puisqu'il a participé aux quatre matchs du Real Madrid en Liga, inscrivant un but et délivrant une passe décisive, tandis qu'il a manqué la rencontre de Ligue des champions en raison d'une suspension.

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