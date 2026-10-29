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Après la rébellion et la sanction : Carrick annonce sa décision définitive concernant le brassard de capitaine de Manchester United

M. Carrick
B. Fernandes
Manchester United
Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Premier League
Angleterre
Portugal

Les coulisses de la réconciliation avant le choc face à Chelsea

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Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a mis un terme à la polémique concernant le brassard de capitaine à Old Trafford, en affirmant de manière catégorique que la star portugaise Bruno Fernandes conservera le capitanat de l'équipe, malgré la récente crise qui a éclaté entre les deux parties.

Cette confirmation de Carrick est intervenue avant la rencontre très attendue de l'équipe face à Chelsea en Premier League samedi prochain, pour souligner que son capitaine est « totalement engagé » envers le club et qu'il n'existe aucun problème.

De la critique publique au banc des remplaçants

La crise avait commencé après que Fernandes eut publiquement critiqué les tactiques de United à la suite de l'humiliante défaite face à Côme sur le score de 4-1 en Ligue des champions. La réponse de Carrick ne s'est pas fait attendre : il a écarté le joueur portugais de la composition de l'équipe, qui s'est inclinée à domicile face à Bournemouth sur un net 3-0 dimanche dernier.

Carrick a commenté sa décision controversée dans des propos rapportés par «Reuters» : « C'était une décision fondée sur ce que nous estimions approprié pour ce match, c'est tout. »

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L'entraîneur de United a ajouté : « Bruno est totalement engagé envers ce club, et il n'y a absolument aucun problème. Nous allons de l'avant, nous prenons les décisions au fur et à mesure et nous nous concentrons sur le match de samedi. Il a mené l'équipe avec brio au fil de nombreux matchs et de nombreuses années, et il continuera à le faire », tout en précisant que le différend avait été réglé après des échanges francs entre eux.

Carrick sous la menace

Manchester United traverse l'une de ses pires périodes : la défaite face à Bournemouth a porté à huit matchs la série de rencontres de l'équipe sans victoire toutes compétitions confondues, le faisant reculer à la seizième place au classement, à un seul point de la zone de relégation.

Bien que les hauts dirigeants du club aient tenu des discussions d'urgence lundi dernier, dans un contexte de spéculations sur l'avenir de Carrick, celui-ci est resté en poste.

Carrick a répondu aux rumeurs avec assurance : « Je comprends parfaitement la nature de ce poste, je comprends le métier, les responsabilités et tout ce qui en découle, je n'ai donc besoin d'aucune garantie de la part de qui que ce soit. »

En revanche, la légende et ancien capitaine du club Gary Neville a émis des doutes sur la décision de conserver Carrick, déclarant dans le podcast « Stick to Football » : « Je pense que son maintien résulte d'un manque de planification et d'un manque d'options. Parfois, un entraîneur a besoin d'être limogé pour son propre bien ; j'avais besoin d'être limogé de Valence, j'étais heureux de mettre fin à mon calvaire. »

Il convient de rappeler que Carrick, qui avait pris les commandes en remplacement de Ruben Amorim en janvier dernier, avait redonné espoir aux supporters en menant l'équipe à la troisième place la saison dernière, mais qu'il n'a plus remporté le moindre match en championnat depuis sa victoire face au promu Ipswich Town le 30 août dernier.

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