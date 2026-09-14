Il semble que Mohamed Ouahbi, le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, dispose de nombreuses options pour compenser l'absence de Sofyan Amrabat, après que le milieu de terrain a décidé de boycotter les rangs du Maroc tant que l'entraîneur actuel restera à la tête du staff technique.

Sofyan Amrabat avait précédemment annoncé sa position quant à sa continuité avec l'équipe nationale marocaine, affirmant dans un long message publié sur son compte officiel sur la plateforme Instagram qu'il ne porterait pas le maillot de la sélection tant que Mohamed Ouahbi en serait le sélectionneur.

Ainsi, Ouahbi sera tenu de trouver le remplaçant adéquat pour Amrabat, d'autant que le milieu de terrain représente l'un des principaux points forts dans la composition de l'équipe nationale marocaine, celle-ci disposant d'un ensemble d'éléments capables d'occuper ce poste.

Le site marocain « Sport7 » a rapporté que Mohamed Ouahbi dispose de plusieurs options pour compenser l'absence de Sofyan Amrabat, soulignant la présence de « 3 jeunes éléments sur lesquels il pourrait compter pour prendre la place de Sofyan Amrabat ».

Le site a précisé que parmi les noms les plus en vue figure Sofiane El Fouzi, joueur du club allemand de Schalke, aux côtés de Yassine Kechta, joueur du club belge de Charleroi, ainsi que Yassine Djessim, joueur du club français de Strasbourg.

« Sport7 » estime que ces jeunes éléments peuvent offrir à Mohamed Ouahbi de nouvelles options au milieu de terrain, alors que le sélectionneur a besoin de trouver une combinaison capable de compenser le rôle qu'assurait Amrabat avec l'équipe nationale marocaine.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »

Les options qui s'offrent au sélectionneur de l'équipe nationale marocaine ne s'arrêtent pas au trio de jeunes, puisque le nom d'Imran Louza reste fortement évoqué pour un retour dans les rangs de l'équipe nationale marocaine après une longue période d'absence.

Le retour de Louza pourrait représenter l'une des solutions auxquelles le staff technique pourrait recourir, notamment au vu de son expérience passée avec la sélection et de sa capacité à évoluer dans la zone du milieu de terrain, ce qui offre à Ouahbi une option supplémentaire pour compenser l'absence d'Amrabat.

En revanche, la place de Nayef Aguerd et d'Ayoub Bouaddi demeure solide au sein du milieu de terrain marocain, au vu des bons niveaux qu'ils affichent aussi bien avec l'équipe nationale marocaine qu'avec leurs clubs respectifs.

Selon « Sport7 », la présence de ce duo au milieu de terrain défensif paraît indiscutable, ce qui rend la concurrence pour les autres postes davantage liée aux noms que Ouahbi choisira pour compenser l'absence d'Amrabat.

Par conséquent, Ouahbi dispose de plus d'une option pour gérer l'absence de Sofyan Amrabat, depuis le recours aux jeunes éléments, en passant par la possibilité de réintégrer Imran Louza dans ses calculs, jusqu'au maintien d'Aguerd et de Bouaddi comme deux piliers essentiels du milieu de terrain.