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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Après la qualification du Maroc, Al-Qahtani lance un défi à la planète football : « À présent, qu’on affronte la France ! »

Canada vs Maroc
Canada
Maroc
Coupe du monde
Arabie saoudite
Saudi Pro League
Canada
Maroc
É.-U.
Arabie saoudite

Qu'a déclaré la légende de l'équipe nationale saoudienne ?

Yasser Al-Qahtani, légende de l’équipe nationale saoudienne, a réagi avec enthousiasme après la qualification du Maroc pour les quarts de finale, suite à sa victoire 3-0 contre le Canada ce samedi soir, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le Maroc attend désormais le vainqueur du match France-Paraguay pour le défier en quarts de finale.

L’ancien international a confié à la télévision : « C’est une victoire méritée pour l’équipe du Maroc, qui possède une formidable force de caractère lui permettant de rivaliser avec les grandes nations du football. »

Lire aussi… Le Maroc établit un record sans précédent et dépasse la performance du Sénégal en Coupe du monde

Il a ajouté : « Mais il faut surtout rendre hommage au gardien chevronné Yassine Bounou, qui prouve sans cesse qu’il est un grand gardien et montre toute sa classe dans les grands matchs. »

Il a ajouté : « C’est une légende, j’ai un faible pour lui et j’espère qu’il maintiendra ce niveau tout au long de sa carrière. »

Il a conclu en riant : « Nous, les Arabes, nous n’avons peur de rien. Qu’ils envoient la France dès maintenant pour affronter le Maroc. »

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