Yasser Al-Qahtani, légende de l’équipe nationale saoudienne, a réagi avec enthousiasme après la qualification du Maroc pour les quarts de finale, suite à sa victoire 3-0 contre le Canada ce samedi soir, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le Maroc attend désormais le vainqueur du match France-Paraguay pour le défier en quarts de finale.

L’ancien international a confié à la télévision : « C’est une victoire méritée pour l’équipe du Maroc, qui possède une formidable force de caractère lui permettant de rivaliser avec les grandes nations du football. »

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Il a ajouté : « Mais il faut surtout rendre hommage au gardien chevronné Yassine Bounou, qui prouve sans cesse qu’il est un grand gardien et montre toute sa classe dans les grands matchs. »

Il a ajouté : « C’est une légende, j’ai un faible pour lui et j’espère qu’il maintiendra ce niveau tout au long de sa carrière. »

Il a conclu en riant : « Nous, les Arabes, nous n’avons peur de rien. Qu’ils envoient la France dès maintenant pour affronter le Maroc. »