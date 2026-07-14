Le Français Aurélien Tchouaméni, star du Real Madrid, a affirmé avoir déployé des efforts considérables pour s'assurer une place dans le onze de départ des Bleus face à l'Espagne ce mardi soir, au stade de Dallas, en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Il sera titulaire après avoir manqué les huitièmes contre le Paraguay et les quarts face au Maroc en raison d’une blessure.

Dans des déclarations diffusées par la chaîne « beIN Sports » avant le match France-Espagne, Chouaméni a déclaré : « J’ai fourni un effort considérable et j’ai bien travaillé pour être prêt pour le match contre l’Espagne, et maintenant je suis bel et bien prêt. »

« Nous savons que c’est un match important contre un adversaire redoutable, mais nous restons concentrés sur nous-mêmes pour gagner et nous qualifier pour la finale », a-t-il ajouté.

Interrogé sur le jeune Espagnol Lamine Yamal, la star du Real Madrid a répondu : « Nous savons qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde et il le prouve à chaque fois, mais nous avons nous aussi de grands joueurs. Nous devons maintenir notre bon niveau défensif et offensif, et continuer à jouer notre jeu. »

Ces derniers jours, le jeune Barcelonais a multiplié les déclarations confiantes sur la capacité de la Roja à dominer les Bleus et à atteindre la finale, avant de renforcer son propos par deux publications sur la fonctionnalité « Stories » de son compte officiel, quelques heures avant le coup d’envoi.

Ces publications, clairement inspirées de la dernière confrontation entre les deux équipes – remportée 5-4 par l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations 2025 –, montraient notamment une photo de l’un de ses buts suivie de sa célébration.

Lamine Yamal avait été l’une des vedettes de cette rencontre, après avoir inscrit deux buts contre la France lors du match disputé à Stuttgart, en Allemagne.

Rappelons que le vainqueur de cette confrontation hispanique-française défiera, dimanche en finale de la Coupe du monde, le gagnant du duel Angleterre-Argentine, programmé ce mercredi soir.