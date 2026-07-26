Emiliano Martínez, le gardien de l'Argentine, a passé une semaine de ses vacances d'été à tenter d'accepter la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne.

Martínez (33 ans) avait déclaré lors d'un précédent entretien qu'il mettrait un terme au football professionnel s'il parvenait à remporter une nouvelle fois la Coupe du monde, estimant qu'il lui serait impossible de surpasser un tel exploit.

Avant la rencontre face à la sélection espagnole, il n'était pas aussi catégorique quant à l'avenir de « Dibu », mais après la défaite en finale, il n'y a plus aucun doute à ce sujet.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que Martínez est lié à Aston Villa par un contrat courant jusqu'en 2029, mais son nom a été fortement associé à un départ l'été dernier, et il semble que cela se répète cette année.

On sait depuis un certain temps que la Juventus est intéressée par sa signature, mais Luciano Spalletti, l'entraîneur de la Vieille Dame, est allé plus loin après la victoire en match amical face au Standard de Liège.

Spalletti a déclaré : « Martínez est un gardien formidable, et il veut partir cet été. Nous sommes intéressés par sa venue, car nous cherchons à instaurer une concurrence au poste de gardien de but, même si nous disposons actuellement de deux gardiens, Di Gregorio et Perin. »

La question demeure désormais : le gardien argentin choisira-t-il de rester à Aston Villa, qui disputera la Ligue des champions, ou préférera-t-il relever un nouveau défi avec la Juventus et tenter de l'aider à renouer avec les titres, même si cela passe par une participation à la Ligue Europa ?