L’entraîneur marocain Walid Regragui a réaffirmé que le staff technique et l’ensemble du groupe « soutiennent pleinement » le capitaine des Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi. Il a souligné que le joueur reste « serein » et continue de livrer des performances de haut niveau, moins de 24 heures après la confirmation par la cour d’appel de Versailles de sa future comparution devant un tribunal dans une affaire de viol.

Selon un communiqué de presse publié vendredi par la cour d’appel de Versailles, le joueur est formellement poursuivi pour viol, la chambre d’instruction ayant estimé qu’il existait des preuves suffisantes pour le renvoyer devant le tribunal. Cette décision est intervenue quelques heures avant que le défenseur ne conduise la sélection marocaine à une victoire 1-0 contre l’Écosse, en match de Coupe du monde à Foxborough.

Le défenseur de 28 ans avait fait appel d’une décision rendue en février par le juge d’instruction, qui suivait les recommandations du parquet estimant qu’il devait être jugé, alors que Hakimi nie farouchement toute infraction.

Interrogé en conférence de presse sur la gestion psychologique du joueur, Wahbi a répondu avec fermeté : « Avez-vous vu le match ? Je pense que oui. La prestation de Hakimi a été exceptionnelle, nous sommes donc très sereins, et lui aussi l’est, je pense qu’il a très bien joué. »

« Il a fait du bon travail, alors pourquoi parler de gestion ? Il s’est réveillé ce matin, a pris son petit-déjeuner comme n’importe qui d’autre, il était concentré, il a joué avec tout le monde, il voulait jouer à fond, et c’est ce qu’il a fait », a-t-il ajouté.

Il a conclu d’un ton catégorique : « Nous n’avons rien à ajouter, nous le soutenons, il est très serein, et nous espérons qu’il prouvera qu’il est le meilleur arrière latéral du monde. C’est important pour moi, pour les joueurs et pour les 44 millions de Marocains qui nous suivent. »

Malgré les sifflets d’une partie du public à chaque touche de balle, le latéral droit a maintenu son niveau de performance, preuve d’une concentration à toute épreuve.mars 2023, lorsqu’il a fait l’objet d’accusations préliminaires de viol après qu’une femme de 24 ans a affirmé avoir été violée par lui à son domicile, dans une banlieue parisienne.

De son côté, Rachel Flore Pardo, l’avocate de la plaignante, a déclaré qu’après plus de trois ans de procédure judiciaire, « et après la diffamation et la dénigrement dont ma cliente a été victime de la part de la défense d’Achraf Hakimi », la décision du tribunal « apporte à ma cliente un sentiment de soulagement et d’espoir ».

De son côté, Hakimi a publié vendredi un message sur le réseau social « X » affirmant que son affaire aurait été classée sans suite s’il n’avait pas été célèbre, et qu’il avait parfois l’impression d’être devenu une « cible facile », précisant que cette situation avait nui non seulement à sa réputation, mais aussi à sa famille « et surtout, à la vérité ».