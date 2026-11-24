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Manchester United a obtenu l'annulation de la suspension d'un match infligée à son défenseur français Leny Yoro, après l'acceptation de l'appel déposé par le club contre son expulsion face à Liverpool. Le joueur sera donc disponible pour affronter Brentford samedi prochain en Premier League.

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Yoro avait été exclu directement à la 8e minute du match contre Liverpool, dimanche dernier, après son intervention sur Alexander Isak aux abords de la surface de réparation, lors d'une rencontre perdue 4-0 par Manchester United, qui marquait la première de Mauricio Pochettino sur le banc mancunien.

La Fédération anglaise de football a annoncé avoir accepté l'appel de Manchester United. Dans son communiqué, rapporté par le Daily Mail, on peut lire : « La suspension d'un match de Leny Yoro a été levée après le succès de sa contestation pour expulsion injustifiée. Le joueur de Manchester United avait été exclu pour avoir annihilé une occasion de but manifeste lors du match de son équipe en Premier League contre Liverpool le dimanche 22 novembre. Les motifs écrits de cette décision de la commission de régulation indépendante seront publiés en temps voulu. »

Yoro a été expulsé pour avoir poussé Isak dans le dos alors que celui-ci filait vers le but. L'arbitre Sam Barrott a sifflé un coup franc en faveur de Liverpool, que Dominik Szoboszlai a parfaitement transformé pour ouvrir le score.

Dans son appel, Manchester United a toutefois soutenu que Yoro n'avait pas privé l'attaquant de Liverpool d'une occasion de but manifeste, estimant que le gardien Senne Lammens pouvait atteindre le ballon avant Isak. C'est pour cette raison que le club a contesté le carton rouge direct.

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Malgré l'acceptation de l'appel, Howard Webb, à la tête de l'instance de l'arbitrage professionnel, avait défendu la décision de l'arbitre lors de son analyse de l'action, affirmant que la faute en elle-même était évidente, mais que le débat portait sur l'application des critères de l'occasion de but manifeste à cette situation.

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Webb a expliqué que l'arbitre avait pris en compte la direction du jeu vers le but, la position du ballon près de la surface de réparation, la présence d'un seul défenseur sur la trajectoire de l'action, ainsi que la capacité d'Isak à conserver le ballon et à l'atteindre avant le gardien.

Il a souligné qu'Isak avait le contrôle du ballon et avait réussi à éliminer Yoro avant de subir la faute qui l'a envoyé au sol, tout en reconnaissant qu'une question se posait quant à la possibilité pour Lammens d'arriver le premier sur le ballon.

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Selon Webb, l'arbitre a tranché en fonction de sa lecture de la situation sur le terrain, avant que l'assistance vidéo n'intervienne pour revoir l'action. « C'était la décision prise par l'arbitre sur le terrain, puis la VAR l'a vérifiée pour déterminer si elle était clairement et manifestement erronée, et elle a estimé que ce n'était pas le cas », a-t-il expliqué.

Il a ajouté qu'un doute sur la capacité d'Isak à atteindre le ballon ne signifiait pas nécessairement que la décision de l'arbitre était clairement erronée, précisant que l'attaquant se dirigeait rapidement vers le but, ce qui confortait l'arbitre dans son choix de l'expulsion.

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Cet épisode s'inscrit dans une série de décisions arbitrales qui ont provoqué la colère de Manchester United ces derniers temps. Webb avait déjà présenté ses excuses au club en septembre dernier, après la validation du but d'Erling Haaland qui avait offert la victoire à Manchester City lors du derby à Old Trafford (1-0), en raison d'une erreur de l'arbitre vidéo dans l'évaluation de la position de hors-jeu d'Enzo Fernández.

La saison dernière, Webb avait également reconnu une erreur d'arbitrage lors du match entre Manchester United et Brentford : le capitaine de ce dernier, Nathan Collins, n'avait pas été exclu après avoir fauché Bryan Mbeumo dans la surface de réparation, lors d'une rencontre perdue 3-1 par United.

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Manchester United récupère ainsi Leny Yoro avant d'affronter Brentford à Old Trafford, alors que le défenseur risquait de manquer ce match en raison de son carton rouge contre Liverpool. L'équipe cherche à effacer les séquelles de cette lourde défaite et à retrouver son équilibre en Premier League.

Manchester United occupe la 19e place (avant-dernier) du classement de Premier League avec seulement 8 points après 11 journées, et une seule victoire au compteur.