La confrontation entre la Roma et le Real Madrid en Ligue des champions a connu plusieurs situations arbitrales controversées, dans une rencontre durant laquelle l'arbitre français François Letexier n'a pas livré une prestation parfaite, selon une évaluation italienne revenant sur les principales séquences du match au stade Olympique.

Letexier était déjà la cible des critiques il y a près de 3 mois après la polémique née de sa prestation lors du match entre l'Égypte et l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après avoir refusé un but aux Égyptiens et ignoré deux penalties, des décisions dont les experts de l'arbitrage ont mis en doute la validité.

Il semble que la polémique accompagne Letexier partout où il passe, mais cette fois à un degré moindre, au milieu des critiques italiennes suscitées par les décisions de l'arbitre français lors du match entre la Roma et le Real Madrid.

Le journal italien «Corriere dello Sport» a mis en lumière des erreurs dans les décisions liées au hors-jeu, qui ont conduit à l'annulation de deux buts valables, en soulignant que «la responsabilité de ces erreurs n'incombe pas au seul arbitre central, mais qu'il la partage avec ses assistants, tandis que la technologie a tranché certaines situations et remis les choses à leur juste place».

Letexier et ses assistants se trompent sur les situations de hors-jeu, la technologie intervient

Ce ne fut pas un match exceptionnel pour l'arbitre français Letexier, qui doit partager la responsabilité des erreurs avec ses assistants.

Le rapport explique que l'arbitre et ses assistants n'ont pas réussi à bien gérer les situations de hors-jeu, et que leur compréhension de certaines d'entre elles était même très faible, ce qui a conduit à l'annulation de deux buts qui auraient dû être accordés.

Le «Corriere dello Sport» ajoute que l'annulation de deux buts valables n'est pas une mince affaire à ce niveau de compétition, même en reconnaissant que la technologie est capable, dans de tels cas, de dépasser les limites des capacités humaines et d'aboutir à des décisions précises.

En revanche, le rapport indique que l'arbitre français a appliqué un critère élevé dans l'appréciation des fautes dès le début du match, et qu'il a maintenu la même ligne même dans les situations décisives à l'intérieur de la surface de réparation.

Selon les chiffres figurant dans l'évaluation, Letexier a sifflé 23 fautes au cours de la rencontre et a brandi quatre cartons jaunes, le rapport précisant qu'il a omis un carton jaune supplémentaire que méritait Marc Cucurella, après avoir retenu Soulé et l'avoir gêné.

Le quotidien italien a attribué à l'arbitre français une note de 6 sur 10.

Bellingham méritait-il un penalty face à la Roma ?

Le Real Madrid a protesté en réclamant un penalty en faveur de Jude Bellingham, sur une séquence ayant précédé le but de Malen, initialement annulé pour hors-jeu.

L'évaluation précise qu'il y a bien eu un contact de Mancini sur le pied gauche de Bellingham, mais qu'il s'agissait d'un contact léger, insuffisant pour accorder un penalty.

Sur cette base, le rapport estime que la décision de ne pas accorder de penalty au joueur du Real Madrid était correcte, malgré les protestations de la Maison Blanche sur cette séquence.

Les buts de la Roma et du Real Madrid

L'évaluation revient sur plusieurs situations relatives à la validité des buts, en affirmant que les buts accordés étaient valables, à l'exception du but de Mbappé, annulé pour hors-jeu.

Le but de Malen initialement annulé

Soulé a transmis le ballon à Malen à un moment où l'attaquant néerlandais semblait en position de hors-jeu, ce qui a poussé le deuxième assistant, Rahmouni, à lever son drapeau pour signaler une infraction.

Mais la technologie du hors-jeu semi-automatique (SAOT) a corrigé la décision, après avoir montré que Federico Valverde maintenait tous les joueurs en position régulière, et que le but de Malen était donc valable et ne méritait pas d'être annulé.

Le but d'Espí valable malgré les doutes

L'évaluation confirme également la validité du but de Carlos Espí, en précisant qu'il est venu après une tête d'Endrick repoussée par le gardien Gollini, avant que le ballon ne parvienne à Espí, qui l'a envoyé au fond des filets.

Le rapport indique que Wesley a été le joueur le plus déterminant pour maintenir Espí en position régulière, après avoir tardé à monter pour exécuter le piège du hors-jeu, tandis que Molina a lui aussi contribué à maintenir l'attaquant du Real Madrid en position non irrégulière.

Le but annulé de Mbappé était bien un hors-jeu

En revanche, l'évaluation souligne la justesse de la décision d'annuler le but de Kylian Mbappé, les images ayant montré qu'il était en avance d'un rien sur le talon gauche de De Roon au moment où le ballon lui a été transmis, ce qui le plaçait en position de hors-jeu.

L'évaluation de l'arbitre assistant vidéo

Le Néerlandais Higler a assuré la mission d'arbitre assistant vidéo (VAR) et a reçu la note de 6,5 sur 10, l'évaluation indiquant qu'il a eu beaucoup de travail durant le match, mais que la technologie a facilité sa tâche pour revoir les situations et prendre les décisions appropriées.