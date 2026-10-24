La Liga s'apprête à offrir une couverture télévisée sans précédent pour le Clásico entre Barcelone et le Real Madrid, prévu demain dimanche au Camp Nou, en recourant à pas moins de 38 caméras, avec la possibilité de porter ce nombre à 39, alors que l'audience potentielle de la rencontre est estimée à plus de 650 millions de téléspectateurs à travers le monde.

Selon le journal espagnol « Sport », le dispositif de production prévoit de répartir les caméras aux quatre coins du stade afin de couvrir les différents détails de la rencontre, dans le cadre des efforts de La Liga pour proposer une expérience de visionnage évoluée pour l'une des plus grandes affiches du football mondial.

La couverture annoncée dépasse le nombre habituel de caméras utilisées lors des matchs de Barcelone et du Real Madrid, qui oscille entre 25 et 26 caméras, puisqu'elle comprendra des caméras de but, de ligne de but, de bancs de touche et de tunnels, ainsi que des caméras à grande vitesse permettant de revoir les actions sous plusieurs angles.

Ces dispositions interviennent dans le sillage de la polémique soulevée par certaines décisions arbitrales lors du match entre le Real Madrid et Séville, après que les images télévisées n'ont pas fourni, selon le rapport, un angle décisif sur l'une des actions impliquant Arda Güler et Vázquez, ce qui renforce l'importance de disposer d'angles de prise de vue supplémentaires lors des grands rendez-vous.

Parmi les technologies attendues figure le ballon connecté, qui fera son apparition pour la première fois lors d'un Clásico, permettant de fournir des données supplémentaires pendant le jeu, ainsi que la technologie Ref Cam, qui retransmet les images du point de vue de l'arbitre, offrant au public une vision différente des événements de la rencontre.

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Sur le plan international, La Liga prévoit une audience potentielle de plus de 650 millions de téléspectateurs, tandis que 28 organismes de diffusion télévisée issus des marchés internationaux sont attendus à Barcelone pour produire des contenus propres au match, parallèlement à la distribution du signal télévisé via des plateformes mondiales, parmi lesquelles Disney, DAZN et Canal+.

La couverture d'avant-match doit débuter 90 minutes avant le coup d'envoi, afin d'inclure l'arrivée des deux équipes au stade, les coulisses des vestiaires et les séances d'échauffement, offrant ainsi aux téléspectateurs un suivi élargi de l'ambiance du Clásico avant le coup de sifflet initial.

Le journal indique que La Liga a précisé que la diffusion du Clásico a progressé de 51 % au cours des deux dernières saisons par rapport aux quatre saisons précédentes, signe de l'élargissement du suivi international de cette confrontation entre les deux rivaux.