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Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Après la polémique Cristiano Ronaldo : Vitinha fait une déclaration retentissante sur le Portugal

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Le travail de Jesus commence à porter ses fruits

L'empreinte de Jorge Jesus a rapidement commencé à se faire sentir avec la sélection portugaise, après que Vitinha, la star du Paris Saint-Germain, a salué les changements apportés par le nouveau sélectionneur, affirmant que le travail commençait à porter ses fruits sur le terrain.

Vitinha est revenu dans le onze de départ face au Danemark, livrant l'une de ses meilleures prestations sous le maillot du Portugal, après avoir inscrit son premier but international d'une tête sur un centre de Bruno Fernandes, en seconde période, lors d'un match où il a affiché un taux de passes réussies de 90 %.

Vitinha a déclaré dans des propos recueillis par la chaîne « RTP » à l'issue de la rencontre : « Le travail du sélectionneur commence à porter ses fruits, et c'est visible à l'œil nu. Je pense avoir été très clair, et heureusement les choses se passent bien. C'est de cette manière que nous voulons continuer. »

Il a ajouté, adressant un message aux supporters portugais dans des propos rapportés par le journal espagnol « Marca » : « Si le stade Dragão se remplit entièrement, nous battrons la Norvège sur le score de 4-0, et ce serait parfait. »

À propos de l'ambiance au sein de la sélection après la polémique entourant Cristiano Ronaldo, Vitinha a précisé : « Nous avons essayé de nous concentrer sur le match et nous y sommes parvenus. Nous avons livré une excellente performance, et je félicite toute l'équipe. Le moral est très élevé, et lorsqu'il est aussi fort, la victoire devient plus proche, même si les choses ne se déroulent pas techniquement comme souhaité. »



De son côté, Gonçalo Ramos a continué de prouver sa capacité à combler l'absence de Ronaldo, après avoir inscrit un but et délivré une passe décisive face au Danemark, portant son total à 13 buts internationaux, à raison d'un but toutes les 94 minutes.

Ramos a déclaré : « C'est toujours bien de marquer, de contribuer et de délivrer des passes décisives, mais le plus important, c'est de gagner. Nous avons tous une grande qualité, le sélectionneur dispose de nombreuses options, et je suis heureux de consolider ma place dans l'équipe. »

L'attaquant du Portugal a salué le nouveau sélectionneur, affirmant que les joueurs comprenaient désormais plus clairement leurs rôles : « Jesus est un ajout précieux, et nous comprenons mieux le jeu. Nous connaissons la position de chaque joueur, en défense comme en attaque, et cela s'est vu dans le match d'aujourd'hui et lors des dernières rencontres. »

Ramos a conclu : « Nous nous améliorons de jour en jour, et c'est un processus continu. J'aime jouer de cette manière car elle correspond à mon style, et récupérer le ballon dans des zones dangereuses nous rapproche toujours du but et de la création d'occasions. »

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