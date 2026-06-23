La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné les arbitres des rencontres Égypte-Iran et Irak-Sénégal, prévues lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023.

Le match Égypte-Iran, prévu samedi matin, sera dirigé par l’arbitre international polonais Szymon Marciniak, rompu aux rencontres de haut niveau.

Il sera assisté de ses compatriotes Tomasz Listkiewicz et Adam Kupsik, tandis que le Japonais Yusuke Araki officiera comme quatrième arbitre et son compatriote Jun Mihara comme arbitre de réserve.

Rappelons que Marczyniak avait déjà dirigé la rencontre Argentine-Algérie lors de la première journée ; la sélection algérienne avait ensuite déposé une réclamation auprès de la FIFA, lui reprochant de ne pas avoir expulsé Messi après un tacle sur Issa Mandi, un choix arbitral qui avait déclenché une vive polémique.

Les Pharaons occupent actuellement la première place du groupe 7 avec 4 points, devant l’Iran et la Belgique (2 points) ainsi que la Nouvelle-Zélande (1 point).

Le match Irak-Sénégal, prévu vendredi, sera dirigé par l’arbitre anglais Anthony Taylor, assisté de ses compatriotes Gary Beswick et Adam Nunn. Le Saoudien Khaled Al-Taris officiera comme quatrième arbitre, tandis que son compatriote Mohammed Al-Abkari sera arbitre de réserve.

L’Irak, quatrième du groupe 9 avec zéro point, n’est devancé que par le Sénégal, troisième, à la différence de buts.



