« Nous sommes tous d’accord sur la place de Flo Wirtz, là où il doit jouer, là où il se sent le mieux. Il l’a montré à Leverkusen, à Liverpool aussi, où il devient de plus en plus fort. Et maintenant également en équipe nationale », a déclaré l’ancien capitaine du Bayern Munich dans le Doppelpass sur Sport1.

Lors de la victoire 2-0 contre la Serbie, Wirtz a évolué au poste de numéro 10 dans l’équipe du sélectionneur national Jürgen Klopp et a donné des impulsions décisives à l’attaque allemande. Avec un but et une passe décisive, il a couronné sa grande performance et a été élu homme du match. Il peut « décider des matches, il l’a aussi montré en Bundesliga. Mais quand vous déplacez des joueurs vers un poste où ils ne se sentent pas à l’aise, alors ça ne fonctionne pas », a expliqué Effenberg.

Effenberg pose la question Wirtz : que se passe-t-il au retour de Musiala ?

Sous Julian Nagelsmann, Wirtz avait notamment été aligné sur l’aile gauche lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord, afin que Jamal Musiala puisse évoluer au milieu offensif. Contre la Serbie, la star du Bayern a toutefois dû déclarer forfait en raison d’une blessure. Pour Effenberg, cela pourrait justement faire émerger une question intéressante pour l’avenir : « Que se passe-t-il avec lui quand il reviendra ? C’est un débat bien plus passionnant que celui autour de Kimmich. » Le débat sur le positionnement de Kimmich occupe déjà l’équipe d’Allemagne depuis des années. Alors que la star du Bayern était surtout utilisée comme arrière droit sous Nagelsmann, Klopp l’a replacé au milieu central.

L’expert de Sport1 et ancien entraîneur de Bundesliga Peter Neururer a lui aussi mis en avant le rôle central de ce poste et a eu des mots élogieux pour Wirtz : « Enfin, Florian Wirtz peut jouer au poste où il est fort, où il a grandi, où il a parfois atteint un niveau de classe mondiale. Sur l’aile gauche, il est coupé du jeu et dépendant des autres. »

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Timothy Chandler, joueur de l’Eintracht, porte un jugement similaire sur la situation. « C’est un joueur qui fait la différence pour chaque équipe dans laquelle il joue. C’est un électron libre. Il doit jouer au poste de numéro 10, où il peut se déplacer librement. C’est tout simplement là qu’est sa place », a déclaré Chandler.

En club, à Liverpool, Wirtz occupe lui aussi le plus souvent le poste de numéro 10, mais il n’a jusqu’ici que partiellement répondu aux énormes attentes depuis son transfert à 125 millions d’euros l’an dernier. En 55 matches officiels avec les Reds, le joueur de 23 ans totalise sept buts et onze passes décisives, tout simplement trop peu pour de nombreux experts et supporters. Cette saison également, Wirtz attend encore son premier but avec Liverpool.