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Après le geste de célébration controversé de Felix Nmecha, la DFB veut elle aussi discuter avec le joueur du BVB.

Dans le podcast Kerners 11, le directeur sportif Rudi Völler a révélé que les critiques publiques visant le milieu de terrain de Dortmund n’étaient pas passées inaperçues. La DFB prévoit donc de s’entretenir prochainement avec lui pour dissiper les malentendus.

« Bien sûr, il y a la liberté de religion et de croyance (…). Bien sûr, nous allons en parler avec lui, puisque c’est devenu un sujet public. Il faut d’abord bien comprendre le sujet, c’est important », a déclaré l’homme de 66 ans. Il ne faut toutefois pas non plus « lui donner trop d’importance. Nous allons certainement en parler avec lui. »

Après son doublé samedi lors de la victoire 2-1 du BVB contre le SV Elversberg, Nmecha s’est de nouveau fait remarquer par un geste de célébration exprimant son soutien à la campagne « The King’s Return », qui appartient au réseau « Ballers in God ». Il a mimé le geste de retirer une couronne de sa tête, puis de la poser devant lui sur la pelouse en s’agenouillant.

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Le réseau évangélique « Ballers in God » est accusé de défendre des positions chrétiennes conservatrices et, notamment, de diaboliser l’homosexualité en la qualifiant de péché et l’avortement de « plan de Satan ». Nmecha avait déjà effectué ce geste de célébration à plusieurs reprises par le passé, notamment lors de l’entrée en lice de l’équipe nationale allemande à la Coupe du monde contre Curaçao.

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Comment les supporters du BVB ont-ils réagi à la célébration de Felix Nmecha ?

Après le match à Elversberg, le département des supporters et du soutien du BVB a une nouvelle fois déploré le soutien de Nmecha à ce réseau et demandé « une prise de distance claire avec les idéologies et les réseaux dont les déclarations et les activités documentées sont, à nos yeux, incompatibles avec les valeurs d’un Borussia Dortmund ouvert sur le monde et attaché à la diversité ».

Le BVB a défendu son joueur dans une première réaction. Le professionnel se comporte toujours avec respect, a indiqué le club en réponse à une demande du SID. La direction s’entretiendra néanmoins avec Nmecha.

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Völler a lui aussi apporté son soutien à Nmecha sur ce point. Personnellement, il ne peut dire « que des choses positives » sur le joueur de 26 ans. « Il a été exceptionnel à la Coupe du monde. Pas seulement en tant que footballeur, mais aussi dans sa façon d’être entre les matches. Il est très apprécié et c’est quelqu’un de bien. » Le directeur sportif de la DFB peut néanmoins « comprendre que cela suscite un débat et que ça ne plaise pas à tout le monde ».

Sur le plan sportif, Nmecha est d’une immense valeur pour le BVB. Il occupait aussi récemment une place de titulaire dans l’entrejeu de l’équipe nationale. Le sélectionneur Jürgen Klopp l’a donc convoqué pour les matches contre la Serbie et les Pays-Bas.