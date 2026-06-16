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FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

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Après la polémique autour d'Al-Owais, la FIFA prend ses distances avec le choix de Valverde pour le prix Arabie saoudite-Uruguay

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
M. Al Owais
F. Valverde
Uruguay vs Cabo Verde
Uruguay
Cabo Verde
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Uruguay
Cap-Vert

La star du Real Madrid a été désignée homme du match lors de cette rencontre passionnante.

La FIFA a démenti avoir décerné à l’Uruguayen Federico Valverde, star du Real Madrid, le titre de meilleur joueur du match entre son équipe nationale et l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026.

Titularisé lors du match nul 1-1 entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay, tôt ce mardi au Hard Rock Stadium de Miami (États-Unis), lors de la première journée de la phase de groupes, le milieu de terrain du Real Madrid a donc été désigné homme du match.

À l’issue de la rencontre, la star du Real Madrid a reçu le titre de meilleur joueur du match, une décision qui a suscité la polémique, notamment après la brillante prestation de Mohammed Al-Owais, le gardien de but de la sélection saoudienne, qui s’est illustré face à l’Uruguay.

La FIFA a clarifié auprès du quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat qu’elle n’avait pas directement décerné ce prix : il a été attribué à l’issue d’un vote en ligne ouvert au public durant les 15 dernières minutes de la rencontre.

La FIFA a précisé avoir soumis les noms de trois joueurs au vote des supporters durant les 15 dernières minutes de la rencontre : Valverde, Al-Owais et le défenseur saoudien Abdul-Ilah Al-Omari. Au final, la star uruguayenne a recueilli le plus de suffrages.

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Rappelons qu’Al-Owais demeure, à ce jour, le gardien ayant réalisé le plus d’arrêts dans cette Coupe du monde 2026 : neuf interventions, dont quatre dans la surface de réparation, pour offrir à l’Arabie saoudite son premier point dans la compétition.

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