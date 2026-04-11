À la veille du huitième de finale de la Ligue des champions de l’Asie entre Al-Ahli (Arabie saoudite) et Al-Duhail (Qatar), prévu lundi, le journaliste Walid Al-Faraj a relancé le débat sur l’arbitrage, dans un contexte déjà inflammable.

Ces derniers jours, la polémique a enflé après le match nul 1-1 entre Al-Ahli et Al-Fayha lors de la 29^e journée du championnat professionnel Roshen, suite à la décision de l’arbitre de ne pas accorder deux penalties.

Sur son compte officiel « X », le journaliste Walid Al-Faraj a estimé que le principal défi des dirigeants ahlouis résidait dans leur capacité à préserver les joueurs des polémiques arbitrages avant le choc continental face à Al-Duhail.

Al-Faraj a rappelé qu’Al-Ahli, en tant que tenant du titre, n’est pas seulement présent en phase à élimination directe : il porte aussi l’ambition de défendre son identité continentale. Il a réitéré son soutien à l’équipe et à ses supporters, qu’il a qualifiés d’enthousiastes et de passionnés, tout en leur souhaitant bonne chance pour cette rencontre asiatique cruciale.

La polémique a éclaté lors d’Al-Ahly-Al-Fayha, en raison notamment du refus de l’arbitre de siffler un deuxième penalty dans le temps additionnel. Le jeu a été interrompu plusieurs minutes, puis une altercation a opposé le quatrième arbitre au staff et aux joueurs ahlouis juste avant la reprise.

L’attaquant anglais Ivan Toney et son entraîneur allemand Matthias Jaissle ont affirmé que le quatrième arbitre leur avait demandé d’« oublier le championnat et de se concentrer sur l’Asie », ce que la Commission d’arbitrage de la Fédération saoudienne de football a d’abord démenti. Une vidéo a toutefois confirmé la version du duo, poussant le club à déposer une plainte pour faire valoir ses droits.

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