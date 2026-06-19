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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Après la pire blessure de la Coupe du monde, l’équipe du Qatar affronte le Canada en étant réduite à neuf joueurs

Canada vs Qatar
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Qatar
Coupe du monde
H. Elamin
Canada
Qatar

Le manque d’effectifs a anéanti les espoirs des « Al-Anabi ».

Deux joueurs de l'équipe nationale du Qatar ont été expulsés lors du match contre le Canada, tôt ce vendredi matin (heure de Greenwich), lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Hammam Al-Amin a été sanctionné d’un carton rouge direct à la 33^e minute pour une faute sur l’attaquant canadien Saïl Larin, alors que ce dernier s’apprêtait à se présenter seul face au gardien Mahmoud Abu Nada.

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L’arbitre accorde d’abord un penalty, mais après consultation de la VAR, il revient sur sa décision, accorde un coup franc direct à la limite de la surface et expulse le joueur qatari.

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Selon le site français « Stats Foot », Hammam Al-Amin devient ainsi le joueur le plus rapide à recevoir un carton rouge en Coupe du monde depuis le Colombien Carlos Sánchez, expulsé après seulement quatre minutes contre le Japon en 2018.

Les « Al-Anabi » ont ensuite subi un nouveau coup dur à la 54^e minute : Asim Madbou a à son tour écopé d’un carton rouge direct pour une intervention violente sur le Canadien Ismaël Koné, évacué sur civière sous les applaudissements du public.

La blessure de Koné semblait très grave, tandis que ses coéquipiers se prenaient la tête entre les mains et tentaient de s’en prendre à Madbou.


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