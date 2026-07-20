Après la perte du titre mondial, Messi assène un nouveau coup à ses supporters

Après la défaite en finale de la Coupe du monde (0-1) contre l’Espagne, Lionel Messi a préféré éviter le retour en Argentine et ses supporters déçus. Il a pris directement la direction de Miami pour rejoindre son club, l’Inter Miami.

Selon le quotidien argentin La Nación, il a pris l’avion pour Miami avec Rodrigo De Paul afin de rejoindre l’Inter Miami, juste avant le coup d’envoi de la Major League Soccer, renonçant ainsi à la cérémonie officielle d’accueil prévue dans la capitale argentine.

Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Jerónimo Rulli, Nicolás Baz, ni Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero et Juan Musso, qui ont préféré regagner directement leurs clubs en Europe et aux États-Unis afin de se préparer à la reprise de la saison.

L’absence de Messi lors de la cérémonie officielle de bienvenue constitue un nouveau coup dur pour les supporters argentins, qui espéraient revoir leur capitaine malgré la défaite en finale, au cours de laquelle « La Pulga » n’a pas réussi à mener les « Albicelestes » à la défense du titre conquis au Qatar en 2022.