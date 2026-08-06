Les réseaux DAZN et Disney+ ont acquis les droits de diffusion des matches du championnat espagnol (la Liga) en France, en remplacement du réseau beIN Sports, diffuseur officiel de la compétition depuis 2012, à compter de cette saison et pour les trois prochaines saisons.

Le site « Foot Mercato » a décrit cette nouvelle comme un véritable choc dans le paysage médiatique français.

Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, a justifié cette décision en affirmant sa volonté d'améliorer les taux d'audience et d'accroître la diffusion de son produit.

Il a ajouté : « Après de nombreuses années de pleine satisfaction avec beIN Sports, nous avions besoin de changement. Ce changement viendra avec Disney+ et DAZN. Les deux diffuseurs proposeront tous les matches de chaque journée, c'est-à-dire qu'ils offriront le même produit. »

Il a poursuivi : « Les supporters pourront choisir la plateforme à laquelle ils souhaitent s'abonner. Je pense que c'est un grand avantage pour les amateurs de football français et espagnols. Ce sont deux plateformes différentes : l'une est spécialisée dans le sport, tandis que Disney+ ne se limite pas au seul contenu sportif. »

Il a précisé : « À notre avis, elles se compléteront parfaitement en France. Ce sont deux plateformes nouvelles et innovantes qui permettront au public de suivre nos compétitions. Nous espérons avoir pris la bonne décision, atteindre le plus grand nombre possible de supporters et leur permettre de choisir la plateforme qu'ils préfèrent. »

De son côté, le réseau « beIN Sports » a réagi à cette décision en déclarant, selon les propos rapportés par le site français : « Gérer une chaîne de télévision ne ressemble pas au marché des transferts, où l'on gagne ou l'on perd des joueurs au profit d'un autre club. C'est une question d'économie saine, et de compréhension de notre public et de ses habitudes de visionnage. »

Elle a ajouté : « Nous disposons des droits nécessaires, au bon prix, et avec les bons partenaires. Nous avons bénéficié d'une couverture exceptionnelle de la Coupe du monde 2026, et d'autres droits importants sont à venir. Nous avons un plan d'action à long terme et un partenariat solide avec la chaîne Canal+. »

Elle a conclu : « La Ligue espagnole a désormais choisi de répartir ses droits entre deux chaînes. L'une a déjà échoué après une seule saison avec le championnat français. Et l'autre est encore totalement absente du marché français. »