Alors que certains milieux médiatiques tentent d'alimenter la polémique autour de supposés différends entre l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, et la direction du club merengue concernant l'échec du transfert de Rodri, la relation entre les deux parties est en réalité empreinte d'une harmonie totale et d'une entente parfaite depuis le retour du technicien portugais à Santiago Bernabeu.

Le journal espagnol « As » a affirmé que le dialogue entre Mourinho et les responsables du club, au premier rang desquels le directeur sportif José Ángel Sánchez et son adjoint Juni Calafat, est resté franc et ouvert depuis la réunion décisive tenue à la fin du mois d'avril dernier à l'hôtel Santo Mauro de Madrid, où le président Florentino Pérez a décidé que le retour de l'entraîneur portugais était la meilleure option pour diriger le projet sportif.

Mourinho travaille au Real Madrid selon les conditions qu'il privilégie, ayant obtenu de larges prérogatives dans le choix des joueurs et la définition des besoins de l'équipe, sans pour autant imposer la moindre exigence irréalisable à la direction. Il a au contraire partagé sa vision technique dès le départ, dans un climat marqué par le respect mutuel et une confiance totale.

Lors des réunions tenues entre les trois parties, plusieurs dossiers de recrutement ont été abordés, avec des noms tels que Dumfries, Bernardo Silva et la polyvalence de ce dernier, en plus de la possibilité de renforcer l'axe défensif et le milieu de terrain, ainsi que du besoin d'apporter davantage de vitesse à la ligne offensive, sans que ces discussions ne connaissent le moindre moment de tension.

Le nom du milieu de terrain espagnol Rodri a émergé au cours de ces discussions, en particulier après sa prestation remarquée lors de la dernière Coupe du monde, tout le monde ayant compris qu'il pourrait constituer un précieux renfort pour l'équipe merengue. Le joueur a toutefois finalement opté pour l'offre du Barcelone, sans qu'un accord définitif ne soit conclu avec lui ni avec son club, Manchester City, avec lequel aucune négociation sérieuse n'a été menée à la base.

Le conseil d'administration a approuvé ce dénouement, tout comme Mourinho, qui n'a provoqué aucune crise contrairement à ce que certains tentent de faire croire. Le technicien portugais est en effet conscient qu'il reste encore trois semaines avant la fermeture du marché des transferts estival, et que tout le monde dans la cité sportive de Valdebebas fournit un maximum d'efforts pour bâtir une équipe solide, capable de rivaliser pour tous les titres.

Mourinho lui-même avait suggéré, lors de la réunion du Santo Mauro, afin de convaincre la direction de la nécessité de recruter Bernardo Silva, que le joueur portugais était capable d'occuper le poste de meneur de jeu au milieu de terrain, ce qui s'est vérifié deux mois après cette réunion, le joueur étant devenu l'un des piliers essentiels de l'effectif.

L'échec du transfert de Rodri ne signifie pas que la porte est définitivement fermée à l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain, le dossier restant ouvert jusqu'à la fermeture du marché des transferts, le 31 août en cours. Mais l'entraîneur et la direction ne sont pas convaincus que le marché propose actuellement un joueur aux qualités exceptionnelles justifiant un investissement majeur.

Le staff technique et la direction sportive poursuivent leurs recherches et leur étude avec calme et une confiance totale, avec la conviction ferme que les options actuellement disponibles, qui incluent Bernardo Silva, Güler et Tchouaméni, sont capables de former un duo solide au milieu de terrain, en attendant que se clarifie la situation de Camavinga, qui fait l'objet de critiques concernant son niveau.

Mourinho a par ailleurs ancré son style propre dans les règles régissant la vie quotidienne sur le terrain d'entraînement, avec un système strict et un contrôle absolu qui reflètent sa philosophie de gestion, dans un climat où l'entraîneur se sent heureux de ce qu'il considère comme un retour à sa véritable maison.

Le technicien portugais fait preuve d'une totale clarté avec l'ensemble des joueurs, ce qui est apprécié de tous, y compris de ceux sur lesquels il ne comptera plus après la clôture de la période des transferts, dans une approche fondée sur le dialogue direct, sans colère ni tension, tout en étant pleinement conscient que des moments plus complexes surviendront avec la pression de la compétition réelle.