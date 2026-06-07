Après la mi-temps, Curaçao a dominé Aruba et semble prêt pour son match décisif de la Coupe du monde contre l'Allemagne

À l’approche de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Curaçao a retrouvé confiance. Dans la nuit de samedi à dimanche, la sélection de Dick Advocaat n’a fait preuve d’aucune pitié envers son voisin Aruba et s’est imposée 4-0.

En première période, le sélectionneur a principalement aligné des remplaçants, et Aruba, dont l’effectif est issu principalement des deuxième et troisième divisions néerlandaises, a contenu les offensives adverses pour rentrer au vestiaire sur un score vierge.

Après la pause, les cadres curaciens ont fait leur entrée et le spectacle a enfin commencé : quatre buts au total. Joshua Brenet, ancien du PSV, de Vitesse et du FC Twente, a ouvert le score à la 53^e minute. Jeremy Antonisse a doublé la marque un quart d’heure plus tard. Leandro Bacuna a, lui, trouvé le poteau.

Les locaux ont poursuivi leur pression et ont porté le score à 3-0 par l’arrière droit Livano Comenencia. Juninho Bacuna a alors magnifiquement clôturé la rencontre en expédiant le ballon dans la lucarne lors du temps additionnel.

La phase de préparation achevée, Curaçao entamera le 14 juin la phase de groupes face à l’Allemagne, favorite du tournoi, qui a récemment battu les États-Unis 2-1 en amical.

Après l’Allemagne, les Curaçaoïens affronteront l’Équateur le 21 juin, puis clôtureront leur groupe face à la Côte d’Ivoire le 25 juin.