L'arbitre Busquets Ferrer a dirigé la rencontre entre le Real Madrid et Séville, au stade Santiago-Bernabéu, qui s'est achevée sur une victoire 4-1 de la Maison blanche lors de la neuvième journée de la Liga.

Le site "Archivo VAR", spécialisé dans les cas arbitraux litigieux, a attribué à l'arbitre Busquets Ferrer une note de 6 sur 10.

Archivo VAR a expliqué que les points positifs avaient été plus nombreux que les points négatifs dans la prestation de Busquets Ferrer, même si le match a été marqué par de nombreuses polémiques dès la première période.

Mais l'essentiel de cette polémique n'était pas réellement dû aux décisions de l'arbitre, mais plutôt à l'absence de ralentis télévisés durant toute la rencontre.

La confrontation a connu 3 situations litigieuses et, dans deux d'entre elles, seuls quelques ralentis ont été diffusés, insuffisamment clairs pour expliquer ce qui s'était produit.

Au-delà de cela, l'arbitre central n'a pas été à son meilleur niveau dans la gestion de certaines situations simples, mais il a pris une décision globalement acceptable dans les cas litigieux.

Le match a été interrompu pendant près de 3 minutes, le temps que l'arbitre assistant vidéo examine un éventuel coup de coude de Güler sur Piqué.

Mais la technologie vidéo n'a pas pu trouver un angle de prise de vue montrant clairement l'existence du contact et son intensité, ce qu'elle a signalé à l'arbitre, qui a à son tour transmis l'information aux joueurs. Il n'était pas possible pour l'arbitre Busquets Ferrer d'évaluer cette situation par lui-même.

Ensuite, l'arbitre n'a pas sanctionné un duel entre Konaté et Rubi Orri, qui comportait un tirage de maillot, estimant que le ballon était hors de portée des deux joueurs. Cette décision était correcte et acceptable, étant donné que l'incident n'a eu aucune incidence sur le déroulement du jeu.

Enfin, l'arbitre a accordé un penalty valable en faveur de Kylian Mbappé, après une intervention de Castrín sur lui. L'attaquant français a coupé la trajectoire du défenseur lors de son démarrage, ce qui a conduit Castrín à le faucher et à le faire tomber.

Le quotidien catalan Sport avait de son côté indiqué que le fait que l'arbitre n'ait pas expulsé Arda Güler constituait une "mascarade" avant le Clasico.