Le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, a inquiété les supporters de son club et son entraîneur Enzo Maresca, après avoir été victime d'une blessure lors de sa participation avec la sélection de son pays face au Portugal ce dimanche, pour la quatrième journée de la Ligue des nations.

La rencontre s'est soldée par une victoire du Portugal sur la Norvège sur le score de 2-1, permettant aux hommes de l'entraîneur Jorge Jesus d'assurer leur qualification pour les quarts de finale de la compétition, tandis que la sélection norvégienne est restée à la dernière place de son groupe avec 3 points, après avoir subi une nouvelle défaite au cours de son parcours dans la compétition.

La scène qui a suscité l'inquiétude est survenue à la 67e minute, lorsque Haaland a ressenti une gêne durant le match, avant de demander à quitter la pelouse, poussant le staff technique de la sélection norvégienne à décider de le remplacer et de faire entrer Jorgen Strand Larsen à sa place.

La sortie de Haaland avant la fin du match a provoqué une vive inquiétude chez les supporters de Manchester City, d'autant plus que l'attaquant norvégien représente l'un des éléments offensifs les plus importants dans le dispositif de l'équipe, et cette blessure éventuelle intervient à un moment extrêmement sensible avant le retour aux compétitions de Premier League.

La blessure éventuelle de Haaland aggrave une situation devenue un cauchemar pour Manchester City durant la trêve internationale, l'équipe craignant de perdre l'une de ses armes offensives les plus marquantes avant le choc attendu face à Liverpool dimanche prochain, dans le cadre de la sixième journée de Premier League.

L'équipe d'Enzo Maresca a été reconnue coupable de plus de 100 chefs d'accusation portés contre elle par la Premier League, et le club de Manchester City attend de connaître la sanction qui lui sera infligée, malgré son insistance farouche sur son innocence et le dépôt d'un appel.

Manchester City aborde le match attendu en tête du classement de la Premier League avec un sans-faute, après avoir récolté 15 points lors des 5 premières journées, tandis que Liverpool occupe la sixième place avec 9 points, ce qui confère à la confrontation une grande importance pour les deux équipes dans la course à la tête du championnat.

Manchester City attend désormais de connaître l'ampleur de la blessure dont a été victime Haaland et la durée de son absence éventuelle, dans l'attente du staff technique et des supporters de connaître la situation de l'attaquant norvégien quant à sa participation à la bataille contre Liverpool, d'autant plus que l'équipe ne peut se permettre le luxe de perdre son buteur à ce stade précoce de la saison.