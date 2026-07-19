Après la gifle infligée par Rogers, Arsenal contre-attaque avec un recrutement gratuit de premier plan

Selon le quotidien britannique The Sun, Arsenal étudie la possibilité de recruter en urgence et sous forme de prêt le défenseur international John Stones, afin de pallier la longue absence probable de William Saliba.

Selon le journal britannique The Sun, les Gunners n’ont pas encore mesuré la gravité de la blessure du défenseur de 25 ans, mais ils redoutent une absence pouvant atteindre cinq mois. Saliba avait dû quitter la demi-finale de la Coupe du monde perdue par la France face à l’Espagne, victime de douleurs chroniques devenues insupportables.

Cette incertitude a poussé le champion d’Angleterre à se tourner vers Stones, 32 ans, joueur libre depuis la fin de son contrat avec Manchester City en juin dernier, après dix saisons sous les couleurs des Sky Blues.

Stones est vu comme une solution idéale pour l’entraîneur Mikel Arteta, qui l’a déjà côtoyé à Manchester City lorsqu’il était l’adjoint de Pep Guardiola, ce qui lui confère une connaissance approfondie des capacités et des qualités techniques du défenseur anglais.

Stones s’est particulièrement illustré lors des phases à élimination directe de la Coupe du monde, après une prestation en demi-teinte lors du match d’ouverture contre la Croatie ; il a en effet été titulaire lors des quarts de finale contre la Norvège et de la demi-finale face à l’Argentine, devenant ainsi le premier joueur libre de tout contrat à représenter l’Angleterre en Coupe du monde.

Stones et ses agents examineront leurs options après le tournoi, alors que plusieurs clubs nationaux et internationaux suivent le dossier. Le temps de jeu sera l’élément décisif, d’autant que l’Anglais n’a été titulaire qu’à quatre reprises avec Manchester City depuis novembre.

Ce mouvement intervient après le coup dur subi par les Gunners sur le marché des transferts, la perte de leur cible de longue date, Morgan Rogers, parti chez Chelsea pour 117 millions de livres sterling en provenance d’Aston Villa, devenant ainsi le joueur britannique le plus cher de l’histoire des Blues. Il doit passer sa visite médicale lundi.