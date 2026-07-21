Après la gifle de Rodgers... la prochaine cible d'Arsenal dans le viseur de Chelsea

John Stones est devenu agent libre après sa participation remarquée avec la sélection anglaise lors de la Coupe du monde, ce qui a suscité l'intérêt de Chelsea et d'Arsenal, tous deux à la recherche de renforts défensifs durant l'actuelle période des transferts.

Stones figure parmi les options sérieusement étudiées par la direction de Chelsea, ce qui pourrait placer les Blues face à un nouveau duel direct avec Arsenal pour s'attacher les services d'un même joueur. Le défenseur est disponible pour un transfert gratuit après l'expiration de son contrat avec Manchester City et, malgré son faible temps de jeu la saison dernière, sa cote a nettement grimpé après sa solide performance avec les Three Lions au Mondial.

Âgé de 32 ans, il possède une vaste expérience en Premier League, acquise au cours d'une décennie riche en titres à Manchester, ce qui a attiré sur lui les regards de plusieurs clubs anglais et européens.

Des informations parues durant le week-end avaient révélé le souhait d'Arsenal de recruter Stones, dans un contexte marqué par les craintes de voir le défenseur du club, William Saliba, indisponible pour une durée pouvant atteindre cinq mois en raison d'une blessure au dos contractée lors du Mondial. De son côté, le journal britannique Mirror a indiqué que Chelsea aspire lui aussi à recruter le joueur, afin de satisfaire la volonté de la direction de renforcer l'effectif avec des éléments immédiatement opérationnels et dotés d'une expérience de haut niveau.

Chelsea cherche à recruter deux nouveaux défenseurs cet été, en fonction des départs au sein de l'équipe, et mène actuellement des discussions avec Crystal Palace au sujet du défenseur Maxence Lacroix. Toutefois, le montant de ce transfert du défenseur français de 26 ans pourrait atteindre 55 millions de livres sterling, un chiffre supérieur à l'évaluation financière fixée par la direction de Chelsea pour le joueur.

Si les deux clubs londoniens s'engagent dans une bataille officielle pour boucler le dossier Stones au cours des prochaines semaines, le défenseur anglais deviendra la deuxième star des Three Lions que les deux clubs se disputeront cet été, après Morgan Rogers.

Arsenal et Chelsea avaient manifesté un intérêt de longue date pour la star d'Aston Villa, dont le transfert était attendu contre une somme considérable. Bien qu'Arsenal ait été, ces dernières semaines, le favori pour conclure l'affaire, Chelsea a finalement remporté la course en trouvant un accord avec Aston Villa pour un transfert d'un montant de 117 millions de livres sterling.

Selon les rapports, Arsenal avait évalué Rogers à environ 80 millions de livres sterling, avec la possibilité de porter l'offre à 100 millions de livres sterling pour s'attacher les services du joueur, auteur de 14 buts et de 12 passes décisives en 55 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. Toutefois, la hausse des exigences d'Aston Villa, dans la foulée du transfert d'Elliot Anderson à Manchester City pour 116 millions de livres sterling, a poussé Chelsea à répondre au prix demandé et à conclure ce qui pourrait être le transfert le plus onéreux du marché estival.