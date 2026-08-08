Nawaf Al-Aqidi, gardien de but d'Al-Nassr, est proche d'un transfert vers un rival actuel de son équipe lors du mercato estival en cours, après le dernier revers infligé par Al-Fateh.

Des rapports de presse avaient révélé qu'Al-Fateh avait renoncé à recruter Nawaf Al-Aqidi et cherchait un gardien de but étranger, en raison de la lenteur d'Al-Nassr dans les négociations au cours de la période écoulée.

Le journal saoudien « Al-Jazirah » a indiqué que le club d'Al-Nassr avait commencé à chercher une nouvelle destination pour le gardien saoudien, cette fois-ci chez le voisin et rival Al-Shabab.

Le journal a précisé qu'Al-Nassr était entré dans de nouvelles négociations avec Al-Shabab afin de transférer Al-Aqidi vers le fief des « Lions », en échange du recrutement par les « Tigres » de l'ailier saoudien Hammam Al-Hammami.

Cela intervient dans un contexte où Al-Nassr souhaite se séparer d'Al-Aqidi lors du mercato estival en cours, sans le laisser partir gratuitement, d'autant que son contrat actuel expire à la fin de la saison prochaine.

Des rapports de presse avaient confirmé qu'Al-Nassr avait pris la décision de ne pas prolonger le contrat du gardien international saoudien, après que ce dernier eut posé comme condition, pour accepter de rester, que le club ne recrute aucun gardien étranger durant toute la durée de sa présence.

Al-Aqidi (26 ans) est considéré comme un produit du club d'Al-Nassr, où il a été promu en équipe première en 2019, mais il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire, avant de partir en prêt à Al-Taee en 2022, puis à Al-Fateh en 2025.

Bien qu'il ait commencé la saison dernière comme titulaire dans les buts d'Al-Nassr, il s'est retrouvé de nouveau sur le banc des remplaçants en raison de quelques erreurs commises en milieu de saison, notamment lors des rencontres face à Al-Qadsiah et Al-Hilal en Saudi Pro League.

Le jeune gardien a également perdu sa place de titulaire en équipe nationale saoudienne, après les erreurs commises lors du match amical face à l'Égypte, en mars dernier, laissant le vétéran Mohammed Al-Owais garder les cages de l'Arabie saoudite à sa place lors de la Coupe du monde 2026.