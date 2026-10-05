La lourde défaite concédée par le Real Madrid féminin face au Barça sur le score de 7-0 au Camp Nou a ouvert un large débat sur l'avenir de l'équipe madrilène, au milieu de vives critiques estimant que cette déroute ne correspond pas au statut du club.

Le journaliste Roberto Gómez a déclaré, sur les ondes de « Radio Marca », que la victoire écrasante du Barça représente un coup douloureux pour le Real Madrid, considérant que cette défaite pourrait pousser le club à prendre l'une des deux décisions concernant le projet de son équipe féminine.

Gómez a précisé que la première option consiste en une perte d'enthousiasme de Florentino Pérez, président du Real Madrid, à l'égard du projet, ce qui pourrait conduire à mettre fin au parcours de l'équipe féminine, malgré les progrès réalisés par le club ces dernières années.

Quant à la seconde option, selon le journaliste espagnol, elle réside dans le maintien de la situation actuelle, avec une tentative de développer l'équipe plutôt que de prendre une décision radicale. Il a toutefois mis en garde, dans le même temps, contre le fait que la rivalité entre les deux clubs revêt désormais des dimensions négatives pour la compétition.

Gómez a déclaré : « Au-delà de l'esprit sportif, et au-delà de la supériorité du Barça, qui est peut-être la meilleure équipe au monde et de l'histoire, il y a une part de revanche, un peu de rivalité et une grande part de rancœur. Et c'est une très mauvaise chose pour la compétition. »

Ce sept à zéro du Barça relance le dossier de l'écart entre les deux équipes dans le football féminin, d'autant plus que la défaite est survenue sur la pelouse du Camp Nou et avec une large différence, plaçant le projet du Real Madrid face à un nouveau test quant à sa capacité à se rapprocher de son rival catalan.