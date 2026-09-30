Le FC Barcelone respire enfin. Après des heures d'inquiétude et d'attente vécues par les supporters blaugrana à la suite de la blessure soudaine de leur capitaine Raphinha avec la sélection brésilienne face à l'Australie, les nouvelles rassurantes sont arrivées du camp de la Seleção. La blessure n'est pas grave, et la star brésilienne est en route vers la Catalogne, pour entamer le compte à rebours de son retour sur les terrains avant une semaine explosive qui l'attend face à Getafe, au Paris Saint-Germain et au Clasico.

La tension avait atteint son paroxysme à l'issue du match amical du Brésil contre l'Australie, lorsque Raphinha a demandé à être remplacé après avoir ressenti une gêne musculaire. Dès le premier instant, le joueur a rassuré son club en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et qu'il avait demandé le changement uniquement par mesure de précaution, avant de se soumettre à des examens approfondis pour s'assurer de son état.

Une vieille inquiétude qui refait surface

Les craintes du Barça n'étaient pas nouvelles. Le club catalan a connu des scénarios similaires la saison dernière à chaque fois que ses joueurs étaient convoqués en sélection brésilienne, en raison du long voyage dépassant les 40 000 kilomètres jusqu'à l'autre bout du monde et de la pression des matchs, la Seleção disputant deux rencontres face à l'Australie et deux autres face à l'Inde durant une trêve internationale chargée.

Dès que la direction et le staff technique dirigé par Hansi Flick ont eu connaissance de la blessure de leur capitaine, le club a réagi rapidement et a réclamé le retour immédiat du joueur à Barcelone afin d'éviter tout risque supplémentaire, et pour qu'il soit disponible sous la supervision du staff médical du club plutôt que de rester avec la délégation de la sélection.

Le calendrier du retour

Selon les révélations du journal catalan « Sport », le voyage de retour de Raphinha sera long et éprouvant et prendra près d'une journée entière, ce qui rend impossible qu'il se soumette aux examens médicaux en Catalogne ce mercredi.

Le journal a confirmé qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure au sein du club, car a priori la blessure ne semble pas grave, et si aucune surprise inattendue ne survient dans les résultats des examens, le joueur sera prêt pour le match contre Getafe en Liga.

Toujours selon le journal, la direction du Barça a insisté sur le fait que le principe « il n'y a pas d'urgence » guidera la gestion du cas du Brésilien, d'autant plus qu'un calendrier chargé et explosif attend l'équipe, comprenant un déplacement difficile à Galatasaray et une confrontation attendue face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, avant le plus grand événement : le Clasico face au Real Madrid.

Le plan établi prévoit que Raphinha bénéficie d'un repos complet le jeudi dès son arrivée, avant de se soumettre aux examens médicaux décisifs à la Cité sportive Joan Gamper le vendredi, pour ensuite réintégrer progressivement les entraînements collectifs.







