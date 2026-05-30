Après la finale de la Ligue des champions, Mikel Arteta conteste la décision de l’arbitre : « Ça aurait facilement pu être un penalty. »

Mikel Arteta affiche une déception évidente après la défaite en finale de la Ligue des champions. Samedi soir, Paris Saint-Germain et Arsenal étaient à égalité 1-1 après 90 minutes et les prolongations ; la séance de tirs au but a donc été nécessaire pour les départager. Le PSG s’est montré plus efficace dans cet exercice.

« Ce que je ressens maintenant ? De la douleur… », a déclaré Arteta lors de la conférence de presse d’après-match. « Je tiens à féliciter le PSG et Luis Enrique. C’est la meilleure équipe du monde. »

« Nous avons conquis le grand titre (la Premier League, ndlr), mais nous n’avons pas réussi à soulever le plus grand (la Ligue des champions, ndlr). Perdre la finale aux tirs au but… Personne ne peut effacer cette douleur. »

« J’ai dit aux joueurs et au staff qu’un million de “mercis” ne suffiraient pas. Le plaisir et les moments partagés priment sur tout le reste. »

Le dernier penalty d’Arsenal a été manqué par Gabriel Magalhães. « Gabriel voulait tirer ce dernier penalty », explique Arteta. « C’est ce pour quoi nous nous sommes entraînés. »

Après la rencontre, il a également été question d’un moment en prolongation, lorsque Noni Madueke s’est effondré au sol après un duel avec Nuno Mendes. Arsenal n’a pas obtenu de penalty pour cette action, mais Arteta s’interroge : « Cela aurait facilement pu être un penalty. »

De son côté, l’entraîneur vainqueur Luis Enrique estime que le succès des siens est logique : « Peut-être que les deux équipes méritaient de gagner, mais au vu de notre saison, je pense que nous méritons cette Ligue des champions. »

« La rencontre a commencé de la meilleure des façons pour Arsenal », observe-t-il en référence au but précoce de Kai Havertz. « Ensuite, ils savent comment défendre. C’était très difficile. Ils ont très bien joué. »

Le PSG remporte ainsi sa deuxième Ligue des champions consécutive et la deuxième de son histoire, tandis qu’Arsenal reste toujours à la recherche d’un premier sacre dans la compétition.