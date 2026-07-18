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Karim Malim

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Après la finale de la Coupe du monde… La CAF tranche le cas de l’Al-Ahly, du Raja et du Wydad

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É.-U.

La fin de match approche

Hani Abu Rida, président de la Fédération égyptienne de football, a ouvert un vaste débat au sein de la Confédération africaine de football (CAF), après avoir présenté une proposition exceptionnelle visant à réorganiser les compétitions continentales de clubs en accordant des places supplémentaires à certains clubs dotés d’une large base de supporters, une initiative qui, selon lui, renforcerait la valeur commerciale et augmenterait les audiences des deux compétitions.

Il a proposé d’accorder des places supplémentaires à certains clubs dotés d’une large base de supporters. Concrètement, il suggère d’intégrer Al-Ahly (Égypte) et le Raja Casablanca (Maroc) en Ligue des champions, ainsi que le Wydad Casablanca (Maroc) en Coupe de la Confédération, afin d’accroître la valeur commerciale et les audiences des deux compétitions.

Convaincu que le football africain vit une phase de développement accéléré, tant sur le plan sportif que commercial, Abu Rida estime nécessaire d’élargir les compétitions de la CAF pour y intégrer davantage de clubs historiques et populaires.

Selon le site officiel du championnat marocain, le projet a recueilli des avis favorables au sein de plusieurs milieux, dont des responsables marocains et le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, avant de se heurter au refus temporaire de la Commission des compétitions.

Selon la même source, le dossier a été débattu lors d’une réunion tenue il y a quelques heures, puis renvoyé à une séance prévue début de semaine prochaine, après la finale de la Coupe du monde. Les aspects organisationnels et techniques seront alors examinés en détail avant une décision finale.

Rappelons que le FUS Rabat et la Renaissance Berkane représenteront le Maroc en Ligue des champions de la CAF, tandis que le Raja prendra part à la Coupe de la Confédération. Côté égyptien, Zamalek et Pyramids seront engagés en Ligue des champions, alors que l’Al-Ahly évoluera en Coupe de la Confédération.

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