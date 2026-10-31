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Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Christian Guinin
Traduit par

Après la fin de son contrat à Galatasaray, Mauro Icardi évoque un retour spectaculaire

Serie A
M. Icardi
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Depuis la fin de son contrat avec Galatasaray Istanbul, Mauro Icardi est sans club. Portera-t-il bientôt de nouveau le maillot de l’un de ses anciens clubs ?

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Comme l’a révélé l’attaquant argentin dans un entretien accordé au quotidien italien La Repubblica, il envisage un retour en Serie A dans son ancien club, l’Inter Milan. « Est-ce que je rêve d’un retour à l’Inter ? Ce serait quelque chose de spécial. J’y ai vécu des années importantes, j’ai porté le brassard de capitaine et je me suis identifié à ce maillot », a répondu le joueur de 33 ans, interrogé sur un éventuel retour sous le maillot des Nerazzurri.

Son départ de l’Inter Milan avait été « douloureux », raison pour laquelle il aimerait « boucler la boucle autrement ». Il a toutefois souligné : « Un retour n’a de sens que si nous croyons l’un en l’autre et poursuivons un objectif commun. J’ai encore beaucoup à donner : si je reviens, ce sera pour être utile et gagner. »

Mauro Icardi of Galatasaray celebrates after scoringGetty Images

Qu’est-ce qui a provoqué la rupture entre l’Inter Milan et Mauro Icardi ?

Icardi avait quitté l’Inter sur fond de conflit à la fin de l’été 2019 pour rejoindre d’abord le Paris Saint-Germain en prêt. Un an plus tard, le club parisien avait décidé de le recruter définitivement pour 50 millions d’euros. En 2022, l’attaquant avait ensuite rejoint Galatasaray Istanbul, avec lequel il était sous contrat jusqu’à l’été dernier. Il est actuellement sans club.

Au début de la seconde moitié de la saison 2018-2019, Icardi avait été démis de son rôle de capitaine de l’Inter et remplacé par Samir Handanovic, gardien titulaire de longue date. Il lui était reproché de ne pas avoir clairement affiché son attachement au club et de ne pas bénéficier du soutien de l’équipe.

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À l’époque, des rumeurs de transfert circulaient également à son sujet : le Real Madrid aurait notamment été intéressé par son recrutement. C’est aussi pour cette raison qu’Icardi avait été écarté pendant neuf matches, jusqu’au début du mois d’avril 2019, avant d’être réintégré à l’équipe.

Quand Antonio Conte a pris les commandes à Milan à l’été 2019 et a immédiatement écarté l’Argentin, Icardi s’est enfui à Paris, où il a retrouvé une place de titulaire.

Après son départ de Galatasaray avant la saison en cours, Icardi aurait délibérément pris le temps d’étudier toutes ses options : « J’ai reçu des offres, mais j’ai préféré attendre plutôt que d’accepter un projet dont je n’étais pas entièrement convaincu. » Il n’aurait toutefois pas encore pris de décision définitive concernant son avenir.

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